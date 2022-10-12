Жители челябинского района жалуются на шум от взрывов

Взрывные работы на Карталинского месторождении габбро проводит компания «ЮжУралВзрывпром» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Карталинского района (Челябинская область) жалуются на регулярные взрывы, которые сотрясают их дома из-за работ на местном карьере. В компании ООО «ЮжУралВзрывпром» URA.RU сообщили, что взрывы не представляют опасности для жителей.

«У нас в Карталах регулярно проходят взрывы. Недавно был такой силы, что дом затрясло. В гостях были дети и очень напугались, а мы находимся не близко, на другом конце города от карьера. Мы же не в сейсмической опасной зоне живем, а весь город трясет от взрывов», — написала жительница Ксения Д. в группе «А.Л.Текслер, помоги» во «ВКонтакте».

В ООО «ЮжУралВзрывпром» URA.RU заявили, что компания осуществляет взрывные работы на карьере Карталинского месторождения габбро. По словам руководства, предприятие при взрыве горной массы соблюдает требования промышленной безопасности, согласованные с Ростехнадзором.

«Для жителей Карталов взрывные работы не представляют никакой опасности. У нас нет превышения ни по сейсмическому воздействую, ни по ударно-воздушной волне. Да, присутствует звуковой эффект, который в нынешней ситуации может вызывать тревогу, но эти опасения напрасны», — отметили в компании «ЮжУралВзрывпром».