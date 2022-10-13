Ветеран трех боевых действий из Екатеринбурга отправился на СВО

14 октября 2022 в 08:52 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец с большим опытом службы, в том числе в горячих точках, отправился на фронт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Ветеран трех боевых действий добровольцем отправился из Екатеринбурга на спецоперацию. Мужчина, попросивший не называть свое имя, в разговоре с URA.RU заявил, что не боится идти на фронт, так как уже испытал все страхи, пока служил в горячих точках. «Служил в пограничных войсках России и Таджикистана, старший сержант. У меня за плечами участие в трех боевых действиях, в том числе и в горячих точках Таджикистана и Афганистана, на все ушло 12 лет. Настрой позитивный, идти на фронт не страшно, всех своих страхов я уже перепугался. Семья полностью поддерживает мое решение», — рассказал ветеран. По его словам, мужчины всегда должны оставаться мужчинами, а «не убегать, как мыши». «Допустим, он сегодня покинул страну, а завтра также покинет семью, чтобы спасти свою шкуру. Не нужно бояться. Мужчина должен быть мужчиной, по крайней мере, меня так воспитали», — подытожил анонимный доброволец. Ранее URA.RU сообщало, что иностранец, живущий в Екатеринбурге, записался добровольцем на фронт, несмотря на угрозу угодить за решетку. За участие в СВО на стороне России ему на родине грозит лишение свободы до 10 лет.

Ветеран трех боевых действий добровольцем отправился из Екатеринбурга на спецоперацию. Мужчина, попросивший не называть свое имя, в разговоре с URA.RU заявил, что не боится идти на фронт, так как уже испытал все страхи, пока служил в горячих точках. «Служил в пограничных войсках России и Таджикистана, старший сержант. У меня за плечами участие в трех боевых действиях, в том числе и в горячих точках Таджикистана и Афганистана, на все ушло 12 лет. Настрой позитивный, идти на фронт не страшно, всех своих страхов я уже перепугался. Семья полностью поддерживает мое решение», — рассказал ветеран. По его словам, мужчины всегда должны оставаться мужчинами, а «не убегать, как мыши». «Допустим, он сегодня покинул страну, а завтра также покинет семью, чтобы спасти свою шкуру. Не нужно бояться. Мужчина должен быть мужчиной, по крайней мере, меня так воспитали», — подытожил анонимный доброволец. Ранее URA.RU сообщало, что иностранец, живущий в Екатеринбурге, записался добровольцем на фронт, несмотря на угрозу угодить за решетку. За участие в СВО на стороне России ему на родине грозит лишение свободы до 10 лет.