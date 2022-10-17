Украина.ру: в здание «Укрэнерго» в Киеве попало два снаряда

В Киеве в здание национальной компании «Укрэнерго» попало два снаряда
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
При ударах в Киеве пострадало здание национальной энергетической компании «Укрэнерго». Об этом сообщает «Украина.ру».
«По предварительной информации, один из ударов пришелся по зданию „Укрэнерго“, которое расположено в нескольких минутах ходьбы от центрального ж/д вокзала. Сообщают, что в офис „Укрэнерго“ уже два прилета „Гераней“», — пишет издание.
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