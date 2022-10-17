Украина.ру: в здание «Укрэнерго» в Киеве попало два снаряда

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Майдан. Киев, дым, майдан, беспорядки, революция, украина, огонь, площадь независимости
В Киеве в здание национальной компании «Укрэнерго» попало два снаряда Фото:
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При ударах в Киеве пострадало здание национальной энергетической компании «Укрэнерго». Об этом сообщает «Украина.ру».

«По предварительной информации, один из ударов пришелся по зданию „Укрэнерго“, которое расположено в нескольких минутах ходьбы от центрального ж/д вокзала. Сообщают, что в офис „Укрэнерго“ уже два прилета „Гераней“», — пишет издание.

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При ударах в Киеве пострадало здание национальной энергетической компании «Укрэнерго». Об этом сообщает «Украина.ру». «По предварительной информации, один из ударов пришелся по зданию „Укрэнерго“, которое расположено в нескольких минутах ходьбы от центрального ж/д вокзала. Сообщают, что в офис „Укрэнерго“ уже два прилета „Гераней“», — пишет издание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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