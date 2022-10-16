Свердловчанину грозит крупный штраф и арест за продажу военных медалей

17 октября 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

Подозреваемый заявил, что нашел медали на купленном садовом участке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который продавал военные государственные награды. Об этом сообщили в штабе ЛО МВД России на станции Нижний Тагил. «В октябре текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Линейного отдела на ст. Нижний Тагил на привокзальной площади железнодорожного вокзала станции Верх-Нейвинск установили 36-летнего жителя Новоуральска, подозреваемого в сбыте государственных наград», — заявили в пресс-службе. Ранее мужчина продал девять государственных наград за 2000 рублей. Среди проданных оказались награды: «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» — в двух экземплярах каждая, «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и две медали «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945». Согласно экспертному заключению все изъятые медали оказались подлинными. По словам подозреваемого, медали он нашел на садовом участке, который купил в 2020 году. Однако позже мужчина столкнулся с финансовыми трудностями, потому решил перепродать участок через интернет. В настоящий момент уголовное дело по статье 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Ранее жителя Шадринска Курганской области обвинили в продаже семи военных медалей. Мужчине грозил штраф до 80 тысяч рублей, год исправительных работ или до трех месяцев ареста.

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который продавал военные государственные награды. Об этом сообщили в штабе ЛО МВД России на станции Нижний Тагил. «В октябре текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Линейного отдела на ст. Нижний Тагил на привокзальной площади железнодорожного вокзала станции Верх-Нейвинск установили 36-летнего жителя Новоуральска, подозреваемого в сбыте государственных наград», — заявили в пресс-службе. Ранее мужчина продал девять государственных наград за 2000 рублей. Среди проданных оказались награды: «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» — в двух экземплярах каждая, «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и две медали «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945». Согласно экспертному заключению все изъятые медали оказались подлинными. По словам подозреваемого, медали он нашел на садовом участке, который купил в 2020 году. Однако позже мужчина столкнулся с финансовыми трудностями, потому решил перепродать участок через интернет. В настоящий момент уголовное дело по статье 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Ранее жителя Шадринска Курганской области обвинили в продаже семи военных медалей. Мужчине грозил штраф до 80 тысяч рублей, год исправительных работ или до трех месяцев ареста.