Пермский завод резко увеличил прибыль, но накопил долги на миллиарды

Прибыль предприятия увеличилась почти на 100 миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермское предприятие ООО «Инкаб», которое занимается производством оптического кабеля, в 2021 году увеличило чистую прибыль, при этом став более закредитованным. Об этом сообщается в финансовом отчете, опубликованном на сайте завода.

«Выручка ООО „Инкаб“ в 2021 году — 7,7 млрд рублей, чистая прибыль — 233 млн рублей. Привлечение заемных средств — 2,6 млрд рублей», — говорится в документе. Годом ранее выручка предприятия составила 5,6 млрд рублей, чистая прибыль — 142 млн рублей. При этом завод привлек 1,6 млрд заемных средств. По данным сервиса СБИС, на сегодня сумма текущих займов предприятия составляет 2,8 млрд рублей.

ООО «Инкаб» является одним из крупнейших российских заводов по производству оптического кабеля для любых сфер применения. Как указано в СБИС, 100% долей в уставном капитале предприятия принадлежит его генеральному директору Александру Смильгевичу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми более чем в два раза увеличило прибыль предприятие ООО «Камкабель». Чистый доход завода за 2021 год составил более 156 млн рублей.