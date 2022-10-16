Мобилизованный свердловчанин-десантник погиб во время спецоперации на Украине

В Каменск-Уральском похоронят мобилизованного Артема Небаева, участвовавшего в спецоперации

Погибший Артем Небаев был десантником-разведчиком и воевал в Чечне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Житель Каменск-Уральского Артем Небаев, который был мобилизован в конце сентября 2022 года, погиб в возрасте 40 лет в ходе спецоперации на Украине. Информацию подтвердила пресс-служба администрации Каменск-Уральского.

«Глава Каменск-Уральского городского округа и коллектив администрации выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Прощание с Артемом Небаевым состоится в Каменске-Уральском 18 октября в 12.00 на Аллее славы (за ДК „Юность“)», — сообщает пресс-служба.

Артем Небаев родился и вырос в Каменске-Уральском, учился в школе № 28. Был ветераном боевых действий, служил десантником-разведчиком, воевал в Чечне. В 2015 году служил в составе Вооруженных сил РФ по контракту. В сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации получил повестку.

«Был уверен, что он — человек с боевым опытом и знаниями — может принести больше пользы, чем молодые неопытные бойцы. Он был настоящим патриотом, потому что всегда был готов в любое время с оружием в руках защищать интересы своей страны», — говорится в некрологе.

По словам родных и близких Артема, мужчина был добрым, общительным, отзывчивым и всегда готовым прийти на помощь в трудную минуту. До частичной мобилизации работал в одной из автомастерских Екатеринбурга.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в стране началась частичная мобилизация. Она была введена в связи со спецоперацией РФ, которая проводится на Украине с 24 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках мобилизации планируют призвать 300 тысяч резервистов.