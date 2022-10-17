На острове Кит спасли челябинского рыбака

18 октября 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Рыбак попал в сильный шторм и его лодку унесло за километр от берега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Аргазинском водохранилище (Челябинская область) спасли рыбака, которого во время шторма занесло на резиновой лодке на остров Кит. Об этом URA.RU сообщили в поисково-спасательной службе (ПСС) региона. «Днем два рыбака из Челябинска вышли на резиновых надувных лодках на Аргазинское водохранилище. Под вечер поднялся сильный ветер, дождь и волна, которые растащили лодки в разные стороны», — рассказали в пресс-службе ведомства. Один из рыбаков смог причалить к берегу и на протяжении нескольких часов пытался дозвониться по телефону. Спустя три часа, в полной темноте, пропавший рыбак на минуту смог реанимировать утопленный телефон и дозвониться до берега и сообщил, что он жив и находится на каменной отмели. Товарищ рыбака вызвал спасателей Кыштымского отряда областной ПСС, которые хорошо знаю местность и рельеф водохранилища. Пострадавший был обнаружен в 23:30 на острове Кит, на небольшой каменистой отмели, расположенной в километре от берега. Мужчина сильно вымок и замерз, ему была оказана помощь, после чего его вместе с имуществом эвакуировали на берег.

На Аргазинском водохранилище (Челябинская область) спасли рыбака, которого во время шторма занесло на резиновой лодке на остров Кит. Об этом URA.RU сообщили в поисково-спасательной службе (ПСС) региона. «Днем два рыбака из Челябинска вышли на резиновых надувных лодках на Аргазинское водохранилище. Под вечер поднялся сильный ветер, дождь и волна, которые растащили лодки в разные стороны», — рассказали в пресс-службе ведомства. Один из рыбаков смог причалить к берегу и на протяжении нескольких часов пытался дозвониться по телефону. Спустя три часа, в полной темноте, пропавший рыбак на минуту смог реанимировать утопленный телефон и дозвониться до берега и сообщил, что он жив и находится на каменной отмели. Товарищ рыбака вызвал спасателей Кыштымского отряда областной ПСС, которые хорошо знаю местность и рельеф водохранилища. Пострадавший был обнаружен в 23:30 на острове Кит, на небольшой каменистой отмели, расположенной в километре от берега. Мужчина сильно вымок и замерз, ему была оказана помощь, после чего его вместе с имуществом эвакуировали на берег.