Свердловский депутат призывает Министерство обороны вернуть полевую почту

Игорь Ушанов направил запрос в Министерство обороны с предложением восстановить службу полевой почты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат думы Сысертского городского округа (Свердловская область) Игорь Ушанов направил запрос в Министерство обороны с предложением восстановить службу полевой почты. Об этом URA.RU рассказал сам свердловчанин. По его мнению, полевая почта поможет наладить связь между военнослужащими в зоне проведения СВО и их родственниками. Кроме всего, Ушанов является председателем правления сысертского отделения Союза ветеранов Афганистана.

«В связи с отсутствием у мобилизованных средств связи с семьями прошу рассмотреть вопрос о возобновлении системы передачи информации с помощью полевой почты. Люди неделями не знают, что с их близкими, живы ли они. Полевая почта смогла бы наладить общение родных», — сказал Ушанов.

Ранее агентство писало, что президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Однако уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны.

Позже в стране 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).