Возбуждено уголовное дело против свердловских подростков, которые заживо сожгли пенсионерку

В Свердловской области возбудили уголовное дело против подростков, которые заживо сожгли пенсионерку

18 октября 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве женщины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве женщины, которую двое подростков заживо сожгли в Алапаевске (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. «По факту обнаружения у дома по улице 40 лет Октября тела местной жительницы, 1953 г. р., с признаками криминальной смерти в виде многочисленных травм головы и туловища, а также со следами ожогов, следственным отделом по городу Алапаевск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело. В ходе следственных действий предварительно установлено, что нападение на женщину совершили двое подростков возрастом 16 и 12 лет», — отметил Шульга. Ранее агентство писало, что двое подростков в возрасте 16 и 12 лет подожгли на улице города Алапаевска 69-летнюю женщину. Подростки облили женщину горючей жидкостью. Пенсионерка от полученных травм скончалась. Инцидент произошел вечером 16 октября.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве женщины, которую двое подростков заживо сожгли в Алапаевске (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга. «По факту обнаружения у дома по улице 40 лет Октября тела местной жительницы, 1953 г. р., с признаками криминальной смерти в виде многочисленных травм головы и туловища, а также со следами ожогов, следственным отделом по городу Алапаевск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело. В ходе следственных действий предварительно установлено, что нападение на женщину совершили двое подростков возрастом 16 и 12 лет», — отметил Шульга. Ранее агентство писало, что двое подростков в возрасте 16 и 12 лет подожгли на улице города Алапаевска 69-летнюю женщину. Подростки облили женщину горючей жидкостью. Пенсионерка от полученных травм скончалась. Инцидент произошел вечером 16 октября.