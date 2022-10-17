Челябинские ученые нашли способ избавить город от смога Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) запатентовали разработку «Умное дерево» для удаления вредных газов из воздуха. Как сообщила пресс-служба вуза, в основе технологии лежит принцип интернета вещей.

«Ученые ЮУрГУ запатентовали программное обеспечение для „умного дерева“. Это установка, которая удаляет вредные газы и аэрозоли из воздуха», — сообщила пресс-служба вуза на сайте.

В удалении вредных примесей участвуют растения с их внутренними процессами. Управляется конструкция удаленно: доступ обеспечат протоколы интернета. Установка стимулирует фотосинтез, чтобы поглощать углекислый газ и выделять кислород. Сами конструкции удерживают пыль и мелкодисперсные частицы.

Руководитель проекта Татьяна Крупнова из ЮУрГУ отметила, что «умные деревья» в будущем можно активно использовать для озеленения и очистки воздуха в школах, офисах и на городских улицах. Разработка стала одним из исследований, в которых опытные ученые работают вместе с начинающими.

Поддержка науки и образования в РФ является одной из приоритетных задач. Она осуществляется в рамках объявленного в стране проведения Десятилетия науки и технологий. Мероприятия охватывают период с 2022 по 2031 годы.