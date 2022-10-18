Федерального топ-чиновника заманили в Екатеринбург, чтобы решить острую проблему

Чтобы Советников прилетел, Алексей Орлов и Рустам Галямов сделали его главным спикером первого дня выставки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Екатеринбурга лоббируют поправки в федеральные правила защиты городских лесов, которые мешают реализовывать крупные инфраструктурные проекты. Это обсуждалось на встрече мэра Алексея Орлова с главой Рослесхоза Иваном Советниковым, которого мэрия, подыскивавшая хороший повод для визита, решила сделать главным спикером первого дня выставки 100+ TechnoBuild.

Форум стартовал 18 октября. Но присутствовать Советников не смог — внезапно вызвали в Госдуму на доклад. «В итоге он прилетел в город вечером 17-го, поговорил с Орловым и улетел», — поделился источник.

«Предложили Ивану Васильевичу упростить процедуру вывода лесопарковых зон из статуса ООПТ (особо охраняемые природные территории — прим. URA.RU). Механизм, как это сделать, есть, — рассказал URA.RU вице-мэр Рустам Галямов, присутствовавший при разговоре. — Вероятно, в ближайшее время будет создана рабочая группа. Объясню, почему это важно. К примеру, сейчас строится коллектор, идущий на ВИЗ-Правобережный. Первый этап мы пройдем, а вторую очередь — не сможем, потому что есть кусок территории, который проходит через лесопарковую зону. То же самое — с „наземным метро“ до Новокольцовского. Это проблема не только для нас, но и для других российских мегаполисов».

Также Галямов пообещал, что, если порядок вывода лесов из-под защиты упростят, чиновники не будут этим злоупотреблять. «Мы не говорим, что „зеленые“ зоны надо застраивать жильем», — заявил вице-мэр.