20 октября 2022

Воспитатель челябинского детского сада сломала ребенку кость

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, детский сад, сон час, детские кровати
Инцидент произошел во время сончаса Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) воспитательница детского сада сломала трехлетнему ребенку бедренную кость. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, 24-летняя женщина нанесла малышу тяжелую травму, пытаясь уложить его спать.

«В октябре 2021 года воспитатель ясельной группы пыталась уложить спать 3-летнего ребенка. Педагог села на кровать и крепко прижала ребенка к своему телу, который пытался освободиться. В результате подсудимая сломала ребенку бедренную кость», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Правобережный районный суд Магнитогорска признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Подсудимая свою вину признала полностью. Суд назначил экс-педагогу наказание в виде 1 года ограничения свободы с возложением ограничений.

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В Магнитогорске (Челябинская область) воспитательница детского сада сломала трехлетнему ребенку бедренную кость. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, 24-летняя женщина нанесла малышу тяжелую травму, пытаясь уложить его спать. «В октябре 2021 года воспитатель ясельной группы пыталась уложить спать 3-летнего ребенка. Педагог села на кровать и крепко прижала ребенка к своему телу, который пытался освободиться. В результате подсудимая сломала ребенку бедренную кость», — рассказали в пресс-службе ведомства. Правобережный районный суд Магнитогорска признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Подсудимая свою вину признала полностью. Суд назначил экс-педагогу наказание в виде 1 года ограничения свободы с возложением ограничений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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