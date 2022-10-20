Воспитатель челябинского детского сада сломала ребенку кость

Инцидент произошел во время сончаса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) воспитательница детского сада сломала трехлетнему ребенку бедренную кость. Как сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, 24-летняя женщина нанесла малышу тяжелую травму, пытаясь уложить его спать.

«В октябре 2021 года воспитатель ясельной группы пыталась уложить спать 3-летнего ребенка. Педагог села на кровать и крепко прижала ребенка к своему телу, который пытался освободиться. В результате подсудимая сломала ребенку бедренную кость», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Правобережный районный суд Магнитогорска признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Подсудимая свою вину признала полностью. Суд назначил экс-педагогу наказание в виде 1 года ограничения свободы с возложением ограничений.