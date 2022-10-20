В Березниках умерла врач с 40-летним стажем

Прощание с врачом состоится в 22 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Березниках ушла из жизни врач функциональной диагностики Ольга Токарева, работавшая в краевой больнице им. Вагнера. Она работала врачом более 40 лет, сообщается в группе краевой больницы в соцсети «ВКонтакте».

«Памяти коллеги. 20 октября 2022 года ушла из жизни Токарева Ольга Николаевна — врач функциональной диагностики ГБУЗ ПК „КБ им. Вагнера Е.А.“ г. Березники, проработавшая более 40 лет в здравоохранении», — говорится в группе.

Прощание с Токаревой состоится 22 октября в 12:00 в похоронном доме «Санта». Ранее стало известно о смерти врача-хирурга из краевой больницы им. Вагнера Алексея Кутявина. Он скончался в возрасте 40 лет.