20 октября 2022

В Березниках умерла врач с 40-летним стажем

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Прощание с врачом состоится в 22 октября Фото:

В Березниках ушла из жизни врач функциональной диагностики Ольга Токарева, работавшая в краевой больнице им. Вагнера. Она работала врачом более 40 лет, сообщается в группе краевой больницы в соцсети «ВКонтакте».

«Памяти коллеги. 20 октября 2022 года ушла из жизни Токарева Ольга Николаевна — врач функциональной диагностики ГБУЗ ПК „КБ им. Вагнера Е.А.“ г. Березники, проработавшая более 40 лет в здравоохранении», — говорится в группе.

Прощание с Токаревой состоится 22 октября в 12:00 в похоронном доме «Санта». Ранее стало известно о смерти врача-хирурга из краевой больницы им. Вагнера Алексея Кутявина. Он скончался в возрасте 40 лет.

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В Березниках ушла из жизни врач функциональной диагностики Ольга Токарева, работавшая в краевой больнице им. Вагнера. Она работала врачом более 40 лет, сообщается в группе краевой больницы в соцсети «ВКонтакте». «Памяти коллеги. 20 октября 2022 года ушла из жизни Токарева Ольга Николаевна — врач функциональной диагностики ГБУЗ ПК „КБ им. Вагнера Е.А.“ г. Березники, проработавшая более 40 лет в здравоохранении», — говорится в группе. Прощание с Токаревой состоится 22 октября в 12:00 в похоронном доме «Санта». Ранее стало известно о смерти врача-хирурга из краевой больницы им. Вагнера Алексея Кутявина. Он скончался в возрасте 40 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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