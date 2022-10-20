Участок перекрывают из-за ремонта сетей водоснабжения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми до 28 октября перекрывают движение по улице Голева. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края в своем telegram-канале.

«С 20 октября до 28 октября перекрывается движение автомобилей и пешеходов по ул. Голева от створа жилого дома по ул. шоссе Космонавтов, 80 до шоссе Космонавтов», — говорится в telegram-канале. Это связано с ремонтом сетей водоснабжения на объекте.

Водителей просят выбирать маршрут объезда заранее. Объехать можно будет по улице Крисанова, Данилихинской и незакрытой части Голева.