20 октября 2022

В Перми на неделю перекрывают движение на улице Голева. Скрин

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Семнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, дорожные работы, проезд закрыт, перекрытие дороги, коммунальные службы, знак кирпич, переулок красный, перекрытие движения, ремонт трубопровода
Участок перекрывают из-за ремонта сетей водоснабжения Фото:

В Перми до 28 октября перекрывают движение по улице Голева. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края в своем telegram-канале.

«С 20 октября до 28 октября перекрывается движение автомобилей и пешеходов по ул. Голева от створа жилого дома по ул. шоссе Космонавтов, 80 до шоссе Космонавтов», — говорится в telegram-канале. Это связано с ремонтом сетей водоснабжения на объекте.

Водителей просят выбирать маршрут объезда заранее. Объехать можно будет по улице Крисанова, Данилихинской и незакрытой части Голева.

Схема объезда закрытого участка трассы

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В Перми до 28 октября перекрывают движение по улице Голева. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края в своем telegram-канале. «С 20 октября до 28 октября перекрывается движение автомобилей и пешеходов по ул. Голева от створа жилого дома по ул. шоссе Космонавтов, 80 до шоссе Космонавтов», — говорится в telegram-канале. Это связано с ремонтом сетей водоснабжения на объекте. Водителей просят выбирать маршрут объезда заранее. Объехать можно будет по улице Крисанова, Данилихинской и незакрытой части Голева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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