23 октября 2022

Дело 11 членов челябинской «банды с битами» ушло в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, коллектор, бандитизм, бита, долг, насилие, грабеж, агрессия, выбивание долгов, вышибала
Чебаркульским бандитам грозит до 10 лет лишения свободы Фото:

Чебаркульский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 11 представителей преступной группы, избивавших людей и портящих автомобили бейсбольными битами. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Дело направлено в суд прокуратурой Чебаркуля. Его фигуранты обвиняются в том, что в мае 2021 года палками и бейсбольными битами избили нескольких граждан и повредили их машину. Также двое участников по просьбе знакомой избили жителя соседнего Миасса в его квартире», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным полиции, преступление в Чебаркуле было совершено на автопарковке. Также злоумышленники в Миассе вломились в частный жилой дом, где от их рук пострадали четыре человека. Когда оперативники уголовного розыска областного ГУ МВД задержали трех участников группы в возрасте от 20 до 23 лет, они обнаружили в жилище одного из них наркоплантацию и запас наркотика.

Трое из членов банды являются несовершеннолетними. В зависимости от степени участия им предъявлены обвинения в причинении тяжкого или легкого вреда здоровью, хулиганстве, незаконном получении и разглашении коммерческой тайны. Кроме того, работавшему в салоне сотовой связи обвиняемому придется ответить за неправомерный доступ к компьютерной информации и разглашении тайны телефонных разговоров клиентов.

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Чебаркульский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 11 представителей преступной группы, избивавших людей и портящих автомобили бейсбольными битами. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области. «Дело направлено в суд прокуратурой Чебаркуля. Его фигуранты обвиняются в том, что в мае 2021 года палками и бейсбольными битами избили нескольких граждан и повредили их машину. Также двое участников по просьбе знакомой избили жителя соседнего Миасса в его квартире», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства. По данным полиции, преступление в Чебаркуле было совершено на автопарковке. Также злоумышленники в Миассе вломились в частный жилой дом, где от их рук пострадали четыре человека. Когда оперативники уголовного розыска областного ГУ МВД задержали трех участников группы в возрасте от 20 до 23 лет, они обнаружили в жилище одного из них наркоплантацию и запас наркотика. Трое из членов банды являются несовершеннолетними. В зависимости от степени участия им предъявлены обвинения в причинении тяжкого или легкого вреда здоровью, хулиганстве, незаконном получении и разглашении коммерческой тайны. Кроме того, работавшему в салоне сотовой связи обвиняемому придется ответить за неправомерный доступ к компьютерной информации и разглашении тайны телефонных разговоров клиентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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