2 газели с грузом доставлены в город Ясиноватая Фото: URA.RU © URA.RU

Жительницы трех населенных пунктов Челябинской области отправили бойцам в Донбасс груз, состоящий из теплой одежды, термобелья и спальников. Информация об этом размещена в телеграмм-канале «ZОV-чат Челябинск».

«Вот эта женщина волонтер из Челябинска. Они запустили швейный цех по пошиву термобелья, и нам привезли две газели этих вещей, сейчас все это раздадим. Чтобы вы понимали, что вы там не безразличны в России», — рассказывается в видео в телеграмм-канале.

Марина Шелленберг из Коркино и Екатерина Арзамасова из поселка Первомайский сами запустили швейный цех. Теперь они вместе с другими волонтерами на свои деньги закупают материал, шьют необходимое снаряжение для бойцов и отправляют на передовую. Планируется, что швейный цех будет наращивать объемы.

21 сентября Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Граждане РФ, которые были призваны на службу, будут проходить ее в зоне проведения спецоперации в Донбассе.