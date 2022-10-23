В Магнитогорске задержали участников массовой драки

Между шестью нападавшими и 39-летним мужчиной произошел словесный конфликт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) росгвардейцы задержали участников массовой драки, в ходе которой использовался нож и травматическое оружие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии.

«Ночью 21 октября сотрудники вневедомственной охраны Магнитогорска получили сообщение о массовой драке в кафе по улице Труда. На помощь полиции были направлены два наряда группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что между шестью нападавшими и 39-летним магнитогорцем произошел словесный конфликт и драка, в результате которой последний применил травматическое оружие. Со слов мужчины, у одного из нападавших в руках был нож. В результате магнитогорец достал травматический пистолет для самообороны.

Несмотря на предупредительный выстрел в воздух, преследователи продолжили погоню за магнитогорцем, пока тот не забежал в кафе и не вызвал полицейских. При попытке нападавших приблизиться, мужчина увидел у одного из нападавших нож и выстрелил ему в лицо. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в полицию.

Сотрудниками Росгвардии установлено, что мужчина является владельцем гражданского оружия ограниченного поражения. Нарушений условий сохранности оружия и патронов не допускал, к административной ответственности не привлекался. В отделе полиции «Орджоникидзевский» по данному факту проводится доследственная проверка.