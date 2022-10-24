Жительница Златоуста пришла в травмпункт вывихом и ушла с переломом

Женщина обратилась к медикам с вывихом, а получила еще и перелом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Златоуста (Челябинская область) Елена Митькина пожаловалась на некачественную работу медиков. С Как сообщила женщина, обратилась она с вывихом, а получила еще и перелом.

«Травматолог сказал, что вывих: давайте поправим. Когда заплакала и совсем раскричалась, отправили на второй рентген», — рассказала Митькина съемочной группе«ЧП» канала НТВ.

Первый снимок, по словам Митькиной, показал только вывих. Но после второго снимка в больнице поставили новый диагноз: сложный перелом со смещением. Женщину отправили в отделение травматологии, где ей вставили титановые пластины.

На момент публикации материала в пресс-службе горбольницы Златоуста URA.RU на запрос не ответили. Каналу НТВ пресс-секретарь Евгений Мешавкин сообщил, что диагноз «перелом-вывих левого плеча с отрывом большого бугорка» пациентке поставили сразу. Поскольку вправление вывиха не помогло, женщину, отметил Мешавкин, отправили в стационар, где подтвердился диагноз доктора из травмпункта.

С больной рукой жительница Златоуста ходит больше месяца. Она обратилась к прокуратуру с заявлением, в котором просит разобраться в ситуации.