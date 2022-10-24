Пермские приставы поймали должника, когда он устроил дебош у ТЦ

Приставы задержали должника, когда его поймала полиция за порчу имущества ТЦ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермском крае судебные приставы задержали должника, находящегося в розыске. Он попался, когда решил устроить дебош у торгового центра. Подробности сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

«Злостного 34-летнего должника из села Карагай обнаружили в Перми. Он был задержан за порчу имущества на территории торгового центра», — сообщили в ведомстве.

За мужчиной числилось 62 неоплаченных штрафа ГИБДД, налоги и другие долги на общую сумму около 300 тысяч рублей. По месту жительства его застать не смогли. Пришлось объявить его в розыск. Результата это не приносило до тех пор, пока должник не попался на другом правонарушении. В полицию поступил вызов — в Орджоникидзевском районе хулиганы портили имущество торгового центра. В ходе проверки выяснилось, что среди них был тот самый должник. Теперь долги с него взыщут принудительно.

Ранее URA.RU рассказывало, что приставы взыскали долги с крупного пермского завода. Предприятие на месяц просрочило оплату по заключенному договору.