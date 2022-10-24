24 октября 2022

Пермские приставы поймали должника, когда он устроил дебош у ТЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка у Бабушкинского районного суда во время слушания дела по клевете на пенсионера-ветерана. Москва, фссп, федеральная служба судебных приставов, бабушкинский районный суд
Приставы задержали должника, когда его поймала полиция за порчу имущества ТЦ Фото:

В Пермском крае судебные приставы задержали должника, находящегося в розыске. Он попался, когда решил устроить дебош у торгового центра. Подробности сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

«Злостного 34-летнего должника из села Карагай обнаружили в Перми. Он был задержан за порчу имущества на территории торгового центра», — сообщили в ведомстве.

За мужчиной числилось 62 неоплаченных штрафа ГИБДД, налоги и другие долги на общую сумму около 300 тысяч рублей. По месту жительства его застать не смогли. Пришлось объявить его в розыск. Результата это не приносило до тех пор, пока должник не попался на другом правонарушении. В полицию поступил вызов — в Орджоникидзевском районе хулиганы портили имущество торгового центра. В ходе проверки выяснилось, что среди них был тот самый должник. Теперь долги с него взыщут принудительно.

Ранее URA.RU рассказывало, что приставы взыскали долги с крупного пермского завода. Предприятие на месяц просрочило оплату по заключенному договору.

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В Пермском крае судебные приставы задержали должника, находящегося в розыске. Он попался, когда решил устроить дебош у торгового центра. Подробности сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. «Злостного 34-летнего должника из села Карагай обнаружили в Перми. Он был задержан за порчу имущества на территории торгового центра», — сообщили в ведомстве. За мужчиной числилось 62 неоплаченных штрафа ГИБДД, налоги и другие долги на общую сумму около 300 тысяч рублей. По месту жительства его застать не смогли. Пришлось объявить его в розыск. Результата это не приносило до тех пор, пока должник не попался на другом правонарушении. В полицию поступил вызов — в Орджоникидзевском районе хулиганы портили имущество торгового центра. В ходе проверки выяснилось, что среди них был тот самый должник. Теперь долги с него взыщут принудительно. Ранее URA.RU рассказывало, что приставы взыскали долги с крупного пермского завода. Предприятие на месяц просрочило оплату по заключенному договору.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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