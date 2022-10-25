В России предложили изменить законодательство

25 октября 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

По мнению Олега Полежаева, современный юрист должен понимать специфику права в цифровой среде и уметь формировать ее Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российское законодательство нужно перестраивать под специфику «цифрового права». Об этом рассказал кандидат юридических наук, доцент кафедры финансовых сделок и новых технологий в праве Исследовательского центра частного права имени Алексеева Олег Полежаев. «Что оно [цифровое право] собой представляет, и как мы должны его квалифицировать? <…> Как минимум, я убежден, что мы не должны от него отставать так сильно, как мы отстаем сейчас. <…> Мы должны хватать общие принципы, пытаться их фиксировать и как-то с ними работать. <…> Потому что как окончательно сложится институт цифровых отношений, мы не знаем, но мы уже хотя бы можем понять, на каких принципах он будет строиться. Эти принципы должны уже постепенно интегрироваться в материю права», — пояснил он. Его слова приводит РАПСИ. Затем эксперт пояснил, что современная юриспруденция становится на сегодня динамичной. И компетенции, которые могут быть сформированы сегодня, на завтра изменятся. По мнению Олега Полежаева, юрист должен понимать специфику права в цифровой среде и уметь формировать ее. Также, по его мнению, на сегодня востребованы те специалисты, кто способен адаптироваться к течению времени и понимать, что происходит в целом. Также Полежаев высказался о востребованности юристов в современном обществе. По мнению специалиста, в настоящее время в обществе нарушены механизмы передачи информации, ее проверки, актуальности и достоверности. Динамично развивающийся информационный мир предполагает изменение той или иной информации. То, что было актуально сегодня, может не быть таким завтра. Полежаев считает, что нужно формировать такой механизм, где все будут друг друга слышать и корректировать ту или иную информационную составляющую. В том числе и в юридическом праве, отметил Полежаев. Продолжая свою мысль, он уточнил, что сегодня не хватает понимания, как работать с «цифровым правом». «Работать с цифровой средой очень сложно, потому что у нас нет экспертов, у нас нет судебной практики, у нас нет окончательного понимания. И здесь вся работа базируется на центрах, где сформировались фундаментальные, монументальные знания о праве, которые формируют высокий уровень не просто нормативного знания, а именно понимания права. И вот именно в этих местах будут прорывы в развитии цифровой юриспруденции», — уточнил Полежаев. Он представляет исследовательский центр, который занимается работой в этом направлении, с учетом цифровизации в целом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российское законодательство нужно перестраивать под специфику «цифрового права». Об этом рассказал кандидат юридических наук, доцент кафедры финансовых сделок и новых технологий в праве Исследовательского центра частного права имени Алексеева Олег Полежаев. «Что оно [цифровое право] собой представляет, и как мы должны его квалифицировать? <…> Как минимум, я убежден, что мы не должны от него отставать так сильно, как мы отстаем сейчас. <…> Мы должны хватать общие принципы, пытаться их фиксировать и как-то с ними работать. <…> Потому что как окончательно сложится институт цифровых отношений, мы не знаем, но мы уже хотя бы можем понять, на каких принципах он будет строиться. Эти принципы должны уже постепенно интегрироваться в материю права», — пояснил он. Его слова приводит РАПСИ. Затем эксперт пояснил, что современная юриспруденция становится на сегодня динамичной. И компетенции, которые могут быть сформированы сегодня, на завтра изменятся. По мнению Олега Полежаева, юрист должен понимать специфику права в цифровой среде и уметь формировать ее. Также, по его мнению, на сегодня востребованы те специалисты, кто способен адаптироваться к течению времени и понимать, что происходит в целом. Также Полежаев высказался о востребованности юристов в современном обществе. По мнению специалиста, в настоящее время в обществе нарушены механизмы передачи информации, ее проверки, актуальности и достоверности. Динамично развивающийся информационный мир предполагает изменение той или иной информации. То, что было актуально сегодня, может не быть таким завтра. Полежаев считает, что нужно формировать такой механизм, где все будут друг друга слышать и корректировать ту или иную информационную составляющую. В том числе и в юридическом праве, отметил Полежаев. Продолжая свою мысль, он уточнил, что сегодня не хватает понимания, как работать с «цифровым правом». «Работать с цифровой средой очень сложно, потому что у нас нет экспертов, у нас нет судебной практики, у нас нет окончательного понимания. И здесь вся работа базируется на центрах, где сформировались фундаментальные, монументальные знания о праве, которые формируют высокий уровень не просто нормативного знания, а именно понимания права. И вот именно в этих местах будут прорывы в развитии цифровой юриспруденции», — уточнил Полежаев. Он представляет исследовательский центр, который занимается работой в этом направлении, с учетом цифровизации в целом.