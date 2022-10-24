МЧС предупредило тюменцев о гололеде и мокром снеге

25 октября 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

В Тюменской области ожидается минусовая температура воздуха Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменcкой области 26 октября ожидается мокрый снег и гололед. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. «26 октября в Тюменской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (преимущественно мокрый снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, температура ночью +1,-4, днем -1,+4», — говорится в прогнозе ведомства. Ранее агентство писало, что на регион надвигаются дожди со снегом. Кроме того, в области ожидается минусовая температура воздуха.

В Тюменcкой области 26 октября ожидается мокрый снег и гололед. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. «26 октября в Тюменской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (преимущественно мокрый снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, температура ночью +1,-4, днем -1,+4», — говорится в прогнозе ведомства. Ранее агентство писало, что на регион надвигаются дожди со снегом. Кроме того, в области ожидается минусовая температура воздуха.