24 октября 2022

МЧС предупредило тюменцев о гололеде и мокром снеге

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Тюмень, набережная, пешеходный мост, мост влюбленных, набережная туры, осень
В Тюменской области ожидается минусовая температура воздуха Фото:

В Тюменcкой области 26 октября ожидается мокрый снег и гололед. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС.

«26 октября в Тюменской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (преимущественно мокрый снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, температура ночью +1,-4, днем -1,+4», — говорится в прогнозе ведомства.

Ранее агентство писало, что на регион надвигаются дожди со снегом. Кроме того, в области ожидается минусовая температура воздуха.

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В Тюменcкой области 26 октября ожидается мокрый снег и гололед. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. «26 октября в Тюменской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (преимущественно мокрый снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, температура ночью +1,-4, днем -1,+4», — говорится в прогнозе ведомства. Ранее агентство писало, что на регион надвигаются дожди со снегом. Кроме того, в области ожидается минусовая температура воздуха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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