МЧС предупредило тюменцев о гололеде и мокром снеге

В Тюменской области ожидается минусовая температура воздуха
В Тюменcкой области 26 октября ожидается мокрый снег и гололед. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС.
«26 октября в Тюменской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (преимущественно мокрый снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, температура ночью +1,-4, днем -1,+4», — говорится в прогнозе ведомства.
Ранее агентство писало, что на регион надвигаются дожди со снегом. Кроме того, в области ожидается минусовая температура воздуха.
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