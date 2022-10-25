Сенатор Пушков заступился за пермских дольщиков

26 октября 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Сенатор попросил дольщиков написать в его адрес коллективное обращение Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков пообещал разобраться с проблемой пермских дольщиков, которые получили некачественное жилье. Об этом сенатор заявил на встрече с жителями края, сообщается на сайте общественной приемной «Единой России» региона. «Напишите в мой адрес коллективное обращение, где будут названы все нарушения, с подписями всех пострадавших. Это серьезная проблема, когда не один-два, а более 100 человек считают, что нарушаются их права. Это даст возможность вновь рассмотреть вопрос, поскольку большая группа людей убеждена, что пострадала от неправомерных действий», — передает слова сенатора сайт общественной приемной партии. Ранее обманутые дольщики уже обращались за помощью Пушкова. Тогда сенатор помог получить им долгожданное жилье в кооперативе. Однако, когда жильцы заселились, выяснилось, что дома были построены со значительными нарушениями. Пайщики добились возбуждения уголовного дела в отношении застройщика, были выявлены факты хищения, но позже дело было передано в высшую инстанцию. Там отменили постановление о признании дольщиков потерпевшими, а потом закрыли дело за истечением срока давности. Тогда собственники жилья решили снова обратиться к сенатору за помощью.

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков пообещал разобраться с проблемой пермских дольщиков, которые получили некачественное жилье. Об этом сенатор заявил на встрече с жителями края, сообщается на сайте общественной приемной «Единой России» региона. «Напишите в мой адрес коллективное обращение, где будут названы все нарушения, с подписями всех пострадавших. Это серьезная проблема, когда не один-два, а более 100 человек считают, что нарушаются их права. Это даст возможность вновь рассмотреть вопрос, поскольку большая группа людей убеждена, что пострадала от неправомерных действий», — передает слова сенатора сайт общественной приемной партии. Ранее обманутые дольщики уже обращались за помощью Пушкова. Тогда сенатор помог получить им долгожданное жилье в кооперативе. Однако, когда жильцы заселились, выяснилось, что дома были построены со значительными нарушениями. Пайщики добились возбуждения уголовного дела в отношении застройщика, были выявлены факты хищения, но позже дело было передано в высшую инстанцию. Там отменили постановление о признании дольщиков потерпевшими, а потом закрыли дело за истечением срока давности. Тогда собственники жилья решили снова обратиться к сенатору за помощью.