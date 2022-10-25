Жители пермского города жалуются на плохое отопление

26 октября 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

В квартирах жителей Гремячинска холодные батареи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Гремячинска (Пермский край) недовольны слабым отоплением в квартирах. По словам горожан, батареи едва теплые, при этом счета за оказываемую услугу приходят регулярно. О существующей проблеме они пишут исполняющему обязанности главы Губахинского городского округа Николаю Лазейкину в социальной сети «ВКонтакте». «Почему из года в год все хуже ситуация с отоплением в г. Гремячинске? (Обогреваем квартиру дополнительно, чтоб нагреть хотя бы до 22 градусов, и это очень затратно). В этом году вообще холодно дома», — пишет Эльза Смакулина на странице Лазейкина. «По ул. Ленина очень холодно, плата взимается по нормативу — это 3600 за 2-х комнатную квартиру и 4500 за 3-комнатную в месяц. Очень холодно, как жить пенсионерам-инвалидам?», — негодует Анна Юрина. В беседе с URA.RU Лазейкин сообщил, что направит в Гремячинск специальную комиссию. Ее задача будет определить причину, по которой в квартирах горожан холодно. Он также отметил, что обязательно разберется в сложившейся ситуации.

Жители Гремячинска (Пермский край) недовольны слабым отоплением в квартирах. По словам горожан, батареи едва теплые, при этом счета за оказываемую услугу приходят регулярно. О существующей проблеме они пишут исполняющему обязанности главы Губахинского городского округа Николаю Лазейкину в социальной сети «ВКонтакте». «Почему из года в год все хуже ситуация с отоплением в г. Гремячинске? (Обогреваем квартиру дополнительно, чтоб нагреть хотя бы до 22 градусов, и это очень затратно). В этом году вообще холодно дома», — пишет Эльза Смакулина на странице Лазейкина. «По ул. Ленина очень холодно, плата взимается по нормативу — это 3600 за 2-х комнатную квартиру и 4500 за 3-комнатную в месяц. Очень холодно, как жить пенсионерам-инвалидам?», — негодует Анна Юрина. В беседе с URA.RU Лазейкин сообщил, что направит в Гремячинск специальную комиссию. Ее задача будет определить причину, по которой в квартирах горожан холодно. Он также отметил, что обязательно разберется в сложившейся ситуации.