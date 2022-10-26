26 октября 2022

Новый танк с челябинским двигателем прошел испытания. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Договоры на поставку танков «Прорыв» впервые заключили в 2017 году Фото:

Танк «Прорыв» с двигателем завода из Челябинска прошел испытания перед отправкой в войска. Видео испытаний распространила пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ).

«Дизельные двигатели для танка „Прорыв“ делает Челябинский тракторный завод (ЧТЗ). Предприятие производит моторы для всех танков, кроме Т-80: в этой машине установлен газотурбинный двигатель», — уточнили URA.RU в пресс-службе завода.

Сотрудники УВЗ добавили, что «Прорывы» проходят серию испытаний перед отправкой заказчику. В ходе одного из них машины преодолевают водную преграду. Об этом пресс-служба УВЗ рассказала в своем telegram-канале.

Распространенное видео в госкорпорации прокомментировали словами одного из испытателей. Он сказал, что танк «искупается и поедет бить врага». Танк «Прорыв» является модификацией модели Т-90А.

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Танк «Прорыв» с двигателем завода из Челябинска прошел испытания перед отправкой в войска. Видео испытаний распространила пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ). «Дизельные двигатели для танка „Прорыв“ делает Челябинский тракторный завод (ЧТЗ). Предприятие производит моторы для всех танков, кроме Т-80: в этой машине установлен газотурбинный двигатель», — уточнили URA.RU в пресс-службе завода. Сотрудники УВЗ добавили, что «Прорывы» проходят серию испытаний перед отправкой заказчику. В ходе одного из них машины преодолевают водную преграду. Об этом пресс-служба УВЗ рассказала в своем telegram-канале. Распространенное видео в госкорпорации прокомментировали словами одного из испытателей. Он сказал, что танк «искупается и поедет бить врага». Танк «Прорыв» является модификацией модели Т-90А.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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