26 октября 2022

Синоптики обещают Челябинской области снежные выходные. Скрин

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Снегопад. Челябинск, погода, слякоть, первый снег, мокрый снег, снегопад, климат, снегодождь
Снег и дожди обойдут стороной только сам Челябинск Фото:

Мокрый снег и дожди прогнозируют в Челябинской области синоптики на выходных 29 и 30 октября. Это следует из предупреждения регионального гидрометеоцентра.

«Днем субботы в горах ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и днем воскресенья такие же осадки будут идти по всей территории Челябинской области. Ночные температуры 29 и 30 октября будут колебаться в пределах 2-7 градусов ниже нуля, в светлое время суток воздух прогреется до 0—5 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

В самом Челябинске выходные будут сухими и солнечными. Ветер на всем Южном Урале не превысит 5-10 метров в секунду.

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Мокрый снег и дожди прогнозируют в Челябинской области синоптики на выходных 29 и 30 октября. Это следует из предупреждения регионального гидрометеоцентра. «Днем субботы в горах ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и днем воскресенья такие же осадки будут идти по всей территории Челябинской области. Ночные температуры 29 и 30 октября будут колебаться в пределах 2-7 градусов ниже нуля, в светлое время суток воздух прогреется до 0—5 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. В самом Челябинске выходные будут сухими и солнечными. Ветер на всем Южном Урале не превысит 5-10 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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