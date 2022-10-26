Снег и дожди обойдут стороной только сам Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мокрый снег и дожди прогнозируют в Челябинской области синоптики на выходных 29 и 30 октября. Это следует из предупреждения регионального гидрометеоцентра.

«Днем субботы в горах ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и днем воскресенья такие же осадки будут идти по всей территории Челябинской области. Ночные температуры 29 и 30 октября будут колебаться в пределах 2-7 градусов ниже нуля, в светлое время суток воздух прогреется до 0—5 градусов», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

В самом Челябинске выходные будут сухими и солнечными. Ветер на всем Южном Урале не превысит 5-10 метров в секунду.