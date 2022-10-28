Свердловский депутат предложил Госдуме ввести сухой закон на праздники в РФ

Свердловский депутат передал вопрос сухого закона в праздники Госдуме Федерального Собрания РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутат Свердловской области Виктор Якимов предложил Госдуме ввести сухой закон на 10 праздников. С предложением закона выступил руководитель движения «Трезвый УрФО» Андрей Тумашов. Об этом общественник сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Спасибо за неравнодушное отношение к народной трезвости. Данный вопрос передан депутатам Госдумы Федерального Собрания РФ для рассмотрения и принятия решения», — ответил Виктор Якимов на предложение Тумашова.

Он добавил, что не дожидаясь официальных запретов, необходимо проводить активную работу в реализации проекта «Трезвая Россия». «Привлекать людей к занятию физкультурой и спортом», — подытожил депутат Заксобрания.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане просят Куйвашева ввести сухой закон на 10 праздников. В качестве аргумента инициаторы введения сухого закона приводят данные исследований, согласно которым продажа алкоголя губительно сказывается на экономике.