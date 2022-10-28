Свердловский депутат предложил Госдуме ввести сухой закон на праздники в РФ

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Алкоголь. Тюмень, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
Свердловский депутат передал вопрос сухого закона в праздники Госдуме Федерального Собрания РФ Фото:

Депутат Свердловской области Виктор Якимов предложил Госдуме ввести сухой закон на 10 праздников. С предложением закона выступил руководитель движения «Трезвый УрФО» Андрей Тумашов. Об этом общественник сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Спасибо за неравнодушное отношение к народной трезвости. Данный вопрос передан депутатам Госдумы Федерального Собрания РФ для рассмотрения и принятия решения», — ответил Виктор Якимов на предложение Тумашова.

Он добавил, что не дожидаясь официальных запретов, необходимо проводить активную работу в реализации проекта «Трезвая Россия». «Привлекать людей к занятию физкультурой и спортом», — подытожил депутат Заксобрания.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане просят Куйвашева ввести сухой закон на 10 праздников. В качестве аргумента инициаторы введения сухого закона приводят данные исследований, согласно которым продажа алкоголя губительно сказывается на экономике.

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Депутат Свердловской области Виктор Якимов предложил Госдуме ввести сухой закон на 10 праздников. С предложением закона выступил руководитель движения «Трезвый УрФО» Андрей Тумашов. Об этом общественник сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Спасибо за неравнодушное отношение к народной трезвости. Данный вопрос передан депутатам Госдумы Федерального Собрания РФ для рассмотрения и принятия решения», — ответил Виктор Якимов на предложение Тумашова. Он добавил, что не дожидаясь официальных запретов, необходимо проводить активную работу в реализации проекта «Трезвая Россия». «Привлекать людей к занятию физкультурой и спортом», — подытожил депутат Заксобрания. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане просят Куйвашева ввести сухой закон на 10 праздников. В качестве аргумента инициаторы введения сухого закона приводят данные исследований, согласно которым продажа алкоголя губительно сказывается на экономике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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