Инцидент произошел 27 октября в Кушве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кушве (Свердловская область) прохожие заметили девушку в одних трусах, которая лежала на асфальте, дергалась и прогоняла от себя людей, желающих помочь ей. Видео появилось в социальных сетях.

«Голая девушка лежала и дергалась на асфальте в небольшом городе Кушва, что недалеко от Нижнего Тагила. На девушке были только трусы, она криками отгоняла от себя прохожих, которые хотели ей помочь», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Необычный инцидент произошел 27 октября. Прохожие, заметив девушку, вызвали бригаду скорой помощи. «Мне известно, что это молодая мама. У нее есть маленький ребенок», — пояснил очевидец.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МВД России «Кушвинский». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее агентство писало, что в Березовском 26 июля местный водитель встретил на дороге обнаженную девушку. Она шла по проезжей части на улице Мира с сумкой и в одних трусах.