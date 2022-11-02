У команды Куйвашева зреет новый политический кризис

Выборы главы Малышевского ГО в Свердловской области оказались под угрозой

В очередном свердловском муниципалитете могут сорвать выборы мэра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выборы нового главы Малышевского городского округа (Свердловская область) могут оказаться под угрозой срыва. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, группа местных депутатов начала саботировать переизбрание мэра Марии Рубцовой, которую поддерживают региональные власти. Конфликт грозит обернуться для команды губернатора Евгения Куйвашева новой «горячей точкой».

Рубцова возглавила округ в 2017 году, и сейчас ее пятилетний срок подошел к концу. В муниципалитете объявлен конкурс, в котором депутаты думы должны выбрать нового мэра. По данным URA.RU, резиденция губернатора согласовала выдвижение Рубцовой на второй срок. Однако все осложняет конфликт градоначальницы со спикером думы Михаилом Кудрявцевым.

«Кудрявцев много лет сам мечтает стать мэром. У него [в думе] большая группа лояльных депутатов, которым он уже дал команду саботировать Рубцову», — пересказал источник, знакомый с ситуацией в муниципалитете.

Показательный эпизод случился 31 октября, когда собиралась конкурсная комиссия по выборам главы (состоит из восьми человек). Кудрявцев, а также депутаты Надежда Ренева и Дмитрий Жданов сорвали заседание, покинув зал в знак протеста. Кроме того, они потребовали отменить решение, что возглавит комиссию руководитель Южного управленческого округа Владимир Шауракс — прямой подчиненный Куйвашева.

По схожему сценарию развивался недавний конфликт в Белоярском районе. Группа местных депутатов восемь месяцев саботировала назначение новым мэром Григория Вихарева, которого поддержал губернатор. Завершить эпопею удалось только в начале ноября. Для областных властей та история стала большой головной болью, и в окружении Куйвашева не хотят ее повторения.

Рубцова в разговоре с URA.RU дала понять, что по-прежнему намерена бороться за переизбрание, но признала, что стопроцентной уверенности в победе нет. Шауракс, в свою очередь, заверил, что разговоры о неспокойной обстановке в Малышевском округе являются преувеличением.

«Нет какого-то массового недовольства. Просто три человека из восьми не поддержали меня, потому что хотели видеть [главой комиссии] своего представителя. А пятеро, наоборот, меня поддержали. Для этого и существует большинство и меньшинство. Вот и вся ситуация», — заключил Шауракс. Дозвониться до Кудрявцева по рабочему номеру корреспонденту не удалось.