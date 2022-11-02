Челябинцам советуют скупать жилье на вторичном рынке

Средняя цена квартиры на вторичном рынке в Челябинске составляет 3 млн 462 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Челябинска и арендодателям квартир советуют инвестировать средства в покупку жилья на вторичном рынке. Подобная недвижимость окупится за 13,9 лет, квартира в новостройке — за 19,1 лет. Об этом говорят показатели средних цен на челябинскую недвижимость, а также арендные ставки, сообщает портал «Мир квартир».

«Средняя квартира на вторичном рынке в Челябинске дает больше, чем на первичном — 7,2% годовых, а затраты на нее окупаются быстрее — не за 19,1 лет, как на первичном рынке, а за 13,9 лет. При этом средняя цена в новостройке составляет 4 млн 775 тысяч 151 рублей, на вторичном рынке почти на полтора миллиона меньше — 3 млн 462 тысячи 603 рубля», — говорится в исследовании.

Как сообщила URA.RU челябинский юрист и риелтор по недвижимости Надежда Кушнова, стоимость квартир на первичном рынке Челябинска резко увеличилась весной этого года. Теперь покупать квартиру для сдачи ее в аренду выгоднее на вторичном рынке.

«На данный момент стоимость жилья на вторичном рынке в Челябинске значительно ниже, чем в новостройках. К тому же с собственником квартир всегда можно договориться по цене, а с застройщиками же не поторгуешься. Сейчас я бы посоветовала рентье покупать квартиру именно на вторичном рынке», — поделилась риелтор.

Специалисты «Мир квартир» отметили, сейчас выгоднее всего покупать жилье на вторичном рынке в Магнитогорске с показателями (8,5% и 11,7 года), Астрахани (8,3% и 12 лет), Грозном (7,8% и 12,8 года), Нижнем Тагиле (7,6% и 13,1 года) и Челябинске (7,2% и 13,9 года).