Аналитики Superjob узнали, сколько денег для счастья нужно пермякам

Superjob: пермякам для счастья нужно более 100 тысяч рублей в месяц

Пермякам для счастья нужно 180 тысяч рублей в месяц Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, сколько денег в месяц нужно для счастья среднестатистическому пермяку. Оказалось, что эта сумма составляет 180 тысяч рублей.

«В Перми для счастья нужно 180 тысяч рублей. В апреле 2022 года эта сумма равнялась 170 тысяч рублей, в ноябре 2021 — 158 тысяч рублей. За полгода „цена“ счастья выросла почти на 8%», — говорится в исследовании.

В опросе приняли участие более 20 тысяч жителей мегаполисов с численностью населения от полумиллиона человек. Оказалось, что самые высокие запросы — у москвичей. Им для счастья необходимо 250 тысяч рублей. Наиболее скромные денежные запросы — у жителей Оренбурга. Им для счастья достаточно 150 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее URA.RU рассказывало, что аналитики SuperJob нашли в Перми терапевтов с зарплатой в 175 тысяч. На такую сумму могут рассчитывать специалисты коммерческих клиник.