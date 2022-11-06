Бизнесмены страны НАТО готовы вкладываться в Свердловскую область

07 ноября 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Турецкие бизнесмены готовы вкладываться в проект на Урале Фото: Владимир Андреев © URA.RU Турецкие бизнесмены заявили о готовности поддержать проект строительства трикотажной фабрики на Урале. На сегодняшний день диалог с турецкими партнерами уверенно укрепляется. «В рамках зарубежной стажировки выпускников Президентской программы управленческих кадров в Турции был показан проект установки в Свердловской области фабрики по производству трикотажного полотна. Турецкие партнеры готовы сотрудничать в поставке оборудования и сопровождения проектов», — сообщает правительство Свердловской области. По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, диалог с турецкими партнерами уверенно укрепляется, а направления зарубежных стажировок для бизнес-управленцев, стремительно перенаправляется в новую сторону. «Стажировки являются частью учебной программы подготовки управленцев и финансируются из федерального бюджета», — добавил Вячеслав. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти придумали, как привлечь бизнесменов в закрытые города. В России расширили условия для экономической деятельности в закрытых городах, что обеспечит дополнительные возможности для развития бизнеса.

Турецкие бизнесмены заявили о готовности поддержать проект строительства трикотажной фабрики на Урале. На сегодняшний день диалог с турецкими партнерами уверенно укрепляется. «В рамках зарубежной стажировки выпускников Президентской программы управленческих кадров в Турции был показан проект установки в Свердловской области фабрики по производству трикотажного полотна. Турецкие партнеры готовы сотрудничать в поставке оборудования и сопровождения проектов», — сообщает правительство Свердловской области. По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, диалог с турецкими партнерами уверенно укрепляется, а направления зарубежных стажировок для бизнес-управленцев, стремительно перенаправляется в новую сторону. «Стажировки являются частью учебной программы подготовки управленцев и финансируются из федерального бюджета», — добавил Вячеслав. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти придумали, как привлечь бизнесменов в закрытые города. В России расширили условия для экономической деятельности в закрытых городах, что обеспечит дополнительные возможности для развития бизнеса.