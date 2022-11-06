06 ноября 2022

Бизнесмены страны НАТО готовы вкладываться в Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикеты у турецкого посольства. Москва., флаг турции, турецкое посольство, пикеты
Турецкие бизнесмены готовы вкладываться в проект на Урале Фото:

Турецкие бизнесмены заявили о готовности поддержать проект строительства трикотажной фабрики на Урале. На сегодняшний день диалог с турецкими партнерами уверенно укрепляется.

«В рамках зарубежной стажировки выпускников Президентской программы управленческих кадров в Турции был показан проект установки в Свердловской области фабрики по производству трикотажного полотна. Турецкие партнеры готовы сотрудничать в поставке оборудования и сопровождения проектов», — сообщает правительство Свердловской области.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, диалог с турецкими партнерами уверенно укрепляется, а направления зарубежных стажировок для бизнес-управленцев, стремительно перенаправляется в новую сторону. «Стажировки являются частью учебной программы подготовки управленцев и финансируются из федерального бюджета», — добавил Вячеслав.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти придумали, как привлечь бизнесменов в закрытые города. В России расширили условия для экономической деятельности в закрытых городах, что обеспечит дополнительные возможности для развития бизнеса.

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Турецкие бизнесмены заявили о готовности поддержать проект строительства трикотажной фабрики на Урале. На сегодняшний день диалог с турецкими партнерами уверенно укрепляется. «В рамках зарубежной стажировки выпускников Президентской программы управленческих кадров в Турции был показан проект установки в Свердловской области фабрики по производству трикотажного полотна. Турецкие партнеры готовы сотрудничать в поставке оборудования и сопровождения проектов», — сообщает правительство Свердловской области. По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, диалог с турецкими партнерами уверенно укрепляется, а направления зарубежных стажировок для бизнес-управленцев, стремительно перенаправляется в новую сторону. «Стажировки являются частью учебной программы подготовки управленцев и финансируются из федерального бюджета», — добавил Вячеслав. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти придумали, как привлечь бизнесменов в закрытые города. В России расширили условия для экономической деятельности в закрытых городах, что обеспечит дополнительные возможности для развития бизнеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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