Бизнесмены страны НАТО готовы вкладываться в Свердловскую область

Турецкие бизнесмены заявили о готовности поддержать проект строительства трикотажной фабрики на Урале. На сегодняшний день диалог с турецкими партнерами уверенно укрепляется.
«В рамках зарубежной стажировки выпускников Президентской программы управленческих кадров в Турции был показан проект установки в Свердловской области фабрики по производству трикотажного полотна. Турецкие партнеры готовы сотрудничать в поставке оборудования и сопровождения проектов», — сообщает правительство Свердловской области.
По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, диалог с турецкими партнерами уверенно укрепляется, а направления зарубежных стажировок для бизнес-управленцев, стремительно перенаправляется в новую сторону. «Стажировки являются частью учебной программы подготовки управленцев и финансируются из федерального бюджета», — добавил Вячеслав.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти придумали, как привлечь бизнесменов в закрытые города. В России расширили условия для экономической деятельности в закрытых городах, что обеспечит дополнительные возможности для развития бизнеса.
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