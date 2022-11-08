В Екатеринбурге скончалась пенсионерка, попавшая под трамвай

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, зима, непогода, снегопад, осадки, трамвай
84-летнюю женщину, которая попала под трамвай, не удалось спасти Фото:

Пожилая женщина, которую 7 ноября сбил трамвай, скончалась в реанимации. Информацию о смерти корреспонденту URA.RU подтвердил руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

«К сожалению, данная предварительная информация из больницы у нас действительно имеется, но ее еще предстоит уточнить», — сообщил полковник Горелых.

Происшествие произошло на перекрестке улиц Викулова и Крауля в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. 84-летняя женщина угодила под второй вагон, получив серьезные повреждения. Пенсионерку доставили в 36-ю больницу, где за ее жизнь боролись врачи.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Пожилая женщина, которую 7 ноября сбил трамвай, скончалась в реанимации. Информацию о смерти корреспонденту URA.RU подтвердил руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. «К сожалению, данная предварительная информация из больницы у нас действительно имеется, но ее еще предстоит уточнить», — сообщил полковник Горелых. Происшествие произошло на перекрестке улиц Викулова и Крауля в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. 84-летняя женщина угодила под второй вагон, получив серьезные повреждения. Пенсионерку доставили в 36-ю больницу, где за ее жизнь боролись врачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...