В Екатеринбурге скончалась пенсионерка, попавшая под трамвай

08 ноября 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

84-летнюю женщину, которая попала под трамвай, не удалось спасти Фото: Размик Закарян © URA.RU Пожилая женщина, которую 7 ноября сбил трамвай, скончалась в реанимации. Информацию о смерти корреспонденту URA.RU подтвердил руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. «К сожалению, данная предварительная информация из больницы у нас действительно имеется, но ее еще предстоит уточнить», — сообщил полковник Горелых. Происшествие произошло на перекрестке улиц Викулова и Крауля в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. 84-летняя женщина угодила под второй вагон, получив серьезные повреждения. Пенсионерку доставили в 36-ю больницу, где за ее жизнь боролись врачи.

Пожилая женщина, которую 7 ноября сбил трамвай, скончалась в реанимации. Информацию о смерти корреспонденту URA.RU подтвердил руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. «К сожалению, данная предварительная информация из больницы у нас действительно имеется, но ее еще предстоит уточнить», — сообщил полковник Горелых. Происшествие произошло на перекрестке улиц Викулова и Крауля в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. 84-летняя женщина угодила под второй вагон, получив серьезные повреждения. Пенсионерку доставили в 36-ю больницу, где за ее жизнь боролись врачи.