В Екатеринбурге скончалась пенсионерка, попавшая под трамвай

Пожилая женщина, которую 7 ноября сбил трамвай, скончалась в реанимации. Информацию о смерти корреспонденту URA.RU подтвердил руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
«К сожалению, данная предварительная информация из больницы у нас действительно имеется, но ее еще предстоит уточнить», — сообщил полковник Горелых.
Происшествие произошло на перекрестке улиц Викулова и Крауля в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. 84-летняя женщина угодила под второй вагон, получив серьезные повреждения. Пенсионерку доставили в 36-ю больницу, где за ее жизнь боролись врачи.
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