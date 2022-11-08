08 ноября 2022

Челябинский эсер привез на передовую в ДНР снаряжение для батальона «Апостол». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, аптечка, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Владимир Бекишев привез на фронт необходимое для бойцов снаряжение Фото:
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Депутат заксобрания Челябинской области Владимир Бекишев 9 ноября доставил для батальона «Апостол», которым командует челябинец Юрий «Ангел» Гагарин, необходимое снаряжение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии «Справедливая Россия — За правду», вместе с депутатом в экспедиции участвовал священник Дмитрий Степкин.

«11 полку 1-го армейского корпуса батальона „Апостол“ привезли с Южного Урала рации, теплое обмундирование, спальные мешки, термосы и, конечно, трогательные письма и посылки от детей. Ведь без тыла нет фронта!», — сообщили URA.RU в пресс-службе отделения партии.

Там отметили, что помимо общения с военнослужащими, Бекишев, на правах представителя ветеранской организации «Боевое братство», вручил медали «За участие в СВО». Награды получили глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко, начальник отдела военно-мобилизационной работы Юрий Рачек, советник главы администрации, представитель Челябинской области Иван Скиба и комбат «Апостола» Юрий Гагарин.

Ранее другой депутат заксобрания региона, глава регисполкома ЕР Денис Моисеев, который в настоящее время помогает спасать мирных жителей Херсона из-под обстрелов со стороны ВСУ, рассказал о спасении 80-летней бабушки с внучкой. Также, по словам единороса, волонтеры спасли камерунца Татчн Брис де Звари.

Владимир Бекишев (второй справа) посетил батальон «Апостол»
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Депутат доставил для бойцов батальона гуманитарную помощь от жителей области
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Бекишев наградил представителей администрации Ясиноватой медалями «За участие в СВО»
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Депутат посетил Ясиноватский городской музей
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Депутат заксобрания Челябинской области Владимир Бекишев 9 ноября доставил для батальона «Апостол», которым командует челябинец Юрий «Ангел» Гагарин, необходимое снаряжение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии «Справедливая Россия — За правду», вместе с депутатом в экспедиции участвовал священник Дмитрий Степкин. «11 полку 1-го армейского корпуса батальона „Апостол“ привезли с Южного Урала рации, теплое обмундирование, спальные мешки, термосы и, конечно, трогательные письма и посылки от детей. Ведь без тыла нет фронта!», — сообщили URA.RU в пресс-службе отделения партии. Там отметили, что помимо общения с военнослужащими, Бекишев, на правах представителя ветеранской организации «Боевое братство», вручил медали «За участие в СВО». Награды получили глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко, начальник отдела военно-мобилизационной работы Юрий Рачек, советник главы администрации, представитель Челябинской области Иван Скиба и комбат «Апостола» Юрий Гагарин. Ранее другой депутат заксобрания региона, глава регисполкома ЕР Денис Моисеев, который в настоящее время помогает спасать мирных жителей Херсона из-под обстрелов со стороны ВСУ, рассказал о спасении 80-летней бабушки с внучкой. Также, по словам единороса, волонтеры спасли камерунца Татчн Брис де Звари.
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Ссылки по теме
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