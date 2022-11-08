Владимир Бекишев привез на фронт необходимое для бойцов снаряжение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат заксобрания Челябинской области Владимир Бекишев 9 ноября доставил для батальона «Апостол», которым командует челябинец Юрий «Ангел» Гагарин, необходимое снаряжение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения партии «Справедливая Россия — За правду», вместе с депутатом в экспедиции участвовал священник Дмитрий Степкин.

«11 полку 1-го армейского корпуса батальона „Апостол“ привезли с Южного Урала рации, теплое обмундирование, спальные мешки, термосы и, конечно, трогательные письма и посылки от детей. Ведь без тыла нет фронта!», — сообщили URA.RU в пресс-службе отделения партии.

Там отметили, что помимо общения с военнослужащими, Бекишев, на правах представителя ветеранской организации «Боевое братство», вручил медали «За участие в СВО». Награды получили глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко, начальник отдела военно-мобилизационной работы Юрий Рачек, советник главы администрации, представитель Челябинской области Иван Скиба и комбат «Апостола» Юрий Гагарин.

Ранее другой депутат заксобрания региона, глава регисполкома ЕР Денис Моисеев, который в настоящее время помогает спасать мирных жителей Херсона из-под обстрелов со стороны ВСУ, рассказал о спасении 80-летней бабушки с внучкой. Также, по словам единороса, волонтеры спасли камерунца Татчн Брис де Звари.

Владимир Бекишев (второй справа) посетил батальон «Апостол» Фото: telegram-канал СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Челябинская область

Депутат доставил для бойцов батальона гуманитарную помощь от жителей области Фото: telegram-канал СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Челябинская область

Бекишев наградил представителей администрации Ясиноватой медалями «За участие в СВО» Фото: telegram-канал СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Челябинская область