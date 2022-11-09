Лоза призвал отправить на фронт блогера, который издевался над российским солдатом

Юрий Лоза предложил отправить блогера к бойцам на фронт, которых он пародировал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский бард Юрий Лоза призвал отправить спародировавшего российского солдата блогера Некоглая (настоящее имя Николай Лебедев — прим. ред.) в полк, в котором служит боец. Об этом бард написал у себя в соцсети.

Ранее Лебедев записал пародийный ролик в TikTok. На нем он, изображая раненого российского солдата, якобы откидывал гранаты, сброшенные украинцами с дронов. Позднее, московский суд оштрафовал блогера на пять тысяч рублей и постановил депортировать его в Молдавию.

«А надо бы отправить не в Молдавию, а в полк, где служит тот парень, пародию на которого сделал этот блогер. Я думаю, сослуживцы этого раненого парня обладают достаточным чувством юмора и с удовольствием посмотрят данный ролик вместе с автором. А потом снимут свой ролик о том, как солдаты объясняют затейнику — в чем он был неправ», — написал Юрий Лоза на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором российский солдат отбрасывает прилетающие к нему гранаты ВСУ, сообщает телеканал 360. Основатель и сопредседатель Общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов, также, раскритиковал действия блогера и предложил отправить его на фронт, передает «Царьград».

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.