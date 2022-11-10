В Ельцин Центре покажут претендента на «Оскар», который расскажет о жестокости политической системы

В Ельцин Центре покажут фильм «Заговор в Каире», который стал претендентом на «Оскар»

11 ноября 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

Показ кинокартины будет идти на арабском языке с русскими субтитрами в Ельцин Центре (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В кинозале Ельцин Центра с 10 по 16 ноября покажут фильм Тарика Салеха «Заговор в Каире», который в 2023 году номинирован на «Оскар». Кинокартина историю о борьбе политической элиты и о жестокости системы. Информация об этом появилась в telegram-канале центра. «Духовный глава современного мусульманского мира неожиданно умирает. Политические элиты начинают борьбу. Их цель — добиться избрания своего кандидата и получить контроль над религиозными институтами страны. Их методы — шпионаж, шантаж, убийство», — говорится в анонсе к кинопоказу. Фильм также расскажет о том, как студент попытается справится с несправедливость и попробует переиграть систему. Показ кинокартины будет идти на арабском языке с русскими субтитрами в кино-конференц-зале с 10 по 16 ноября. Стоимость билета — 300 рублей. Ельцин Центр нередко обвиняют в том, что он транслирует антироссийскую повестку. В связи с этим площадка подвергается нападкам медиаперсон, например, со стороны журналиста Владимира Соловьева, который раскритиковал Ельцин Центр за непатриотизм и разрушение системы образования РФ, также к критике присоединялись режиссер Никита Михалков и глава КПРФ Геннадий Зюганов.

В кинозале Ельцин Центра с 10 по 16 ноября покажут фильм Тарика Салеха «Заговор в Каире», который в 2023 году номинирован на «Оскар». Кинокартина историю о борьбе политической элиты и о жестокости системы. Информация об этом появилась в telegram-канале центра. «Духовный глава современного мусульманского мира неожиданно умирает. Политические элиты начинают борьбу. Их цель — добиться избрания своего кандидата и получить контроль над религиозными институтами страны. Их методы — шпионаж, шантаж, убийство», — говорится в анонсе к кинопоказу. Фильм также расскажет о том, как студент попытается справится с несправедливость и попробует переиграть систему. Показ кинокартины будет идти на арабском языке с русскими субтитрами в кино-конференц-зале с 10 по 16 ноября. Стоимость билета — 300 рублей. Ельцин Центр нередко обвиняют в том, что он транслирует антироссийскую повестку. В связи с этим площадка подвергается нападкам медиаперсон, например, со стороны журналиста Владимира Соловьева, который раскритиковал Ельцин Центр за непатриотизм и разрушение системы образования РФ, также к критике присоединялись режиссер Никита Михалков и глава КПРФ Геннадий Зюганов.