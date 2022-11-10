10 ноября 2022

На водителя, раздавившего в траншее двух челябинских сварщиков, завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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С водителя грузовика MAN полиция взяла обязательство о явке Фото:

На 33-летнего водителя грузовика MAN, который 10 ноября раздавил в траншее Златоуста (Челябинская область) двоих молодых рабочих-сварщиков, завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.

«Водитель автомобиля МАН, совершивший 10 ноября смертельный наезд на двоих человек, стал фигурантом уголовного дела. С него взято обязательство о явке», — заявили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено следователем ОМВД России по Златоустовскому городскому округу по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В результате ДТП погибли рабочие 1994 и 1996 годов рождения, отметили в пресс-службе.

Смертельное ДТП в Златоусте произошло в квартале «Металлист». Как пояснил водитель грузовика, когда он ехал по спуску, у автомобиля отказали тормоза. По данным URA.RU, в момент трагедии челябинцы из подрядной организации сваривали трубы, проводя коммунальные работы на теплосетях.

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На 33-летнего водителя грузовика MAN, который 10 ноября раздавил в траншее Златоуста (Челябинская область) двоих молодых рабочих-сварщиков, завели уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. «Водитель автомобиля МАН, совершивший 10 ноября смертельный наезд на двоих человек, стал фигурантом уголовного дела. С него взято обязательство о явке», — заявили в пресс-службе ведомства. Уголовное дело возбуждено следователем ОМВД России по Златоустовскому городскому округу по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В результате ДТП погибли рабочие 1994 и 1996 годов рождения, отметили в пресс-службе. Смертельное ДТП в Златоусте произошло в квартале «Металлист». Как пояснил водитель грузовика, когда он ехал по спуску, у автомобиля отказали тормоза. По данным URA.RU, в момент трагедии челябинцы из подрядной организации сваривали трубы, проводя коммунальные работы на теплосетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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