В Великобритании хотят обнародовать материалы по делу об отравлении Скрипалей

Расследование должно указать, были ли верны обвинения Лондона в адрес Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Великобритании хотят обнародовать материалы расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, чтобы определить, верны ли были обвинения Лондона в адрес Москвы. Об этом заявил бывший судья Верховного суда Великобритании лорд Энтони Филип Гилсон Хьюз.

«Часть моих функций состоит в том, чтобы определить, были ли они (представители правительства) правы [заявляя об ответственных за атаку] или нет», — рассказал лорд Хьюз, занимавшийся делом Дон Стерджес (была отравлена тем же веществом, что и Скрипали, и скончалась в Солсбери), изданию Independent.

Правительство в деле о гибели Дон Стерджес представляла адвокат Кэтри Макгейхи. Она считает, что обнародование материалов расследования спровоцирует новую атаку «враждебного государства или террориста».

Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта 2018 года в Солсбери. Официальный Лондон обвинил российские спецслужбы в причастности к инциденту, заявив, что отравляющее вещество под названием «Новичок» произвели в России. В Москве опровергли все обвинения.