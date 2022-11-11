11 ноября 2022

Спасатели предупредили свердловчан о гололеде на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, гололед, скользкая дорога, скользко
Сотрудники МЧС просят граждан быть предельно осторожными на дорогах Фото:

Свердловские спасатели выступили с экстренным обращением к жителям региона, заявив, что 13 ноября в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега, на дорогах будет гололедица. Ведомство опубликовало обращение в своем telegram-канале.

«13 ноября местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега (гололед, снег на проводах), на дорогах гололедица. Просим граждан быть предельно аккуратными и бдительными», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по Свердловской области.

Синоптики ФГБУ «Уральское УГМС» добавили, что 13 ноября в регионе температура воздуха днем может опуститься до -9 градусов, ночью до -13 градусов. При этом в Екатеринбурге обещают днем +2 градуса, а ночью — ноль градусов. Ветер — южный, до 10 м/c.

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Свердловские спасатели выступили с экстренным обращением к жителям региона, заявив, что 13 ноября в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега, на дорогах будет гололедица. Ведомство опубликовало обращение в своем telegram-канале. «13 ноября местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега (гололед, снег на проводах), на дорогах гололедица. Просим граждан быть предельно аккуратными и бдительными», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по Свердловской области. Синоптики ФГБУ «Уральское УГМС» добавили, что 13 ноября в регионе температура воздуха днем может опуститься до -9 градусов, ночью до -13 градусов. При этом в Екатеринбурге обещают днем +2 градуса, а ночью — ноль градусов. Ветер — южный, до 10 м/c.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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