Спасатели предупредили свердловчан о гололеде на дорогах

Свердловские спасатели выступили с экстренным обращением к жителям региона, заявив, что 13 ноября в регионе ожидаются сильные осадки в виде снега, на дорогах будет гололедица. Ведомство опубликовало обращение в своем telegram-канале.
«13 ноября местами в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега (гололед, снег на проводах), на дорогах гололедица. Просим граждан быть предельно аккуратными и бдительными», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по Свердловской области.
Синоптики ФГБУ «Уральское УГМС» добавили, что 13 ноября в регионе температура воздуха днем может опуститься до -9 градусов, ночью до -13 градусов. При этом в Екатеринбурге обещают днем +2 градуса, а ночью — ноль градусов. Ветер — южный, до 10 м/c.
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