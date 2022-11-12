12 ноября 2022
11 ноября 2022

В Снежинске отправили груз военнослужащим. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных из Тракторозаводского военкомата. Челябинск , амуниция, военкомат, рюкзак, вещмешок, коврик, спецоперация, мобилизация, сво, отправка
Волонтеры продолжают собирать на передовую нужные вещи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Снежинске Челябинской области волонтеры собрали и отправили очередную партию груза для военнослужащих. Об этом сообщили в соцсетях.

«Передали груз на ЛНР. Всем спасибо большое за участие. Дай Бог, чтобы доставка до воинов прошла идеально», — отметили в сообществе «Снежинск: землякам на СВО» в соцсети «ВКонтакте».

В состав груза вошли ставшие уже традиционными теплые вещи и продукты питания. Кроме того, накануне местный житель привез требующийся бензогенератор.

«Уже вторая и очень необходимая передача воинам от Артемий Федорин. Первая была квадрокоптер с запасными лопастями. Скоро все уедет в зону СВО», — добавили в другом сообщении той же группы.

Ранее активисты Снежинска отправили на передовую фары для бронетранспортера, аптечки, рации и фонари. Кроме того, активисты озвучили список самых необходимых вещей для военнослужащих.

Волонтеры Снежинска отправили в зону проведения спецоперации новую партию посылок
Бойцам отправят генератор, работающий на бензине

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

В Снежинске Челябинской области волонтеры собрали и отправили очередную партию груза для военнослужащих. Об этом сообщили в соцсетях. «Передали груз на ЛНР. Всем спасибо большое за участие. Дай Бог, чтобы доставка до воинов прошла идеально», — отметили в сообществе «Снежинск: землякам на СВО» в соцсети «ВКонтакте». В состав груза вошли ставшие уже традиционными теплые вещи и продукты питания. Кроме того, накануне местный житель привез требующийся бензогенератор. «Уже вторая и очень необходимая передача воинам от Артемий Федорин. Первая была квадрокоптер с запасными лопастями. Скоро все уедет в зону СВО», — добавили в другом сообщении той же группы. Ранее активисты Снежинска отправили на передовую фары для бронетранспортера, аптечки, рации и фонари. Кроме того, активисты озвучили список самых необходимых вещей для военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...