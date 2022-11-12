Волонтеры продолжают собирать на передовую нужные вещи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Снежинске Челябинской области волонтеры собрали и отправили очередную партию груза для военнослужащих. Об этом сообщили в соцсетях.

«Передали груз на ЛНР. Всем спасибо большое за участие. Дай Бог, чтобы доставка до воинов прошла идеально», — отметили в сообществе «Снежинск: землякам на СВО» в соцсети «ВКонтакте».

В состав груза вошли ставшие уже традиционными теплые вещи и продукты питания. Кроме того, накануне местный житель привез требующийся бензогенератор.

«Уже вторая и очень необходимая передача воинам от Артемий Федорин. Первая была квадрокоптер с запасными лопастями. Скоро все уедет в зону СВО», — добавили в другом сообщении той же группы.

Ранее активисты Снежинска отправили на передовую фары для бронетранспортера, аптечки, рации и фонари. Кроме того, активисты озвучили список самых необходимых вещей для военнослужащих.

Волонтеры Снежинска отправили в зону проведения спецоперации новую партию посылок Сообщество «Снежинск: землякам на СВО» в соцсети «ВКонтакте»