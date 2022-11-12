Медики Ясиноватой поблагодарили Челябинск за помощь. Видео

13 ноября 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Благодаря помощи медики могут принимать пациентов круглосуточно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В подшефном городе Ясиноватой (ДНР) медики поблагодарили Челябинск за помощь. Об этом заявил в соцсетях главврач Ясиноватской центральной горбольницы Сергей Джеломанов. «Челябинск оказывает большую и значимую помощь. Это прежде всего автотранспорт, санитарный транспорт, реанимобили. Также медоборудование: операционные столы, осветительные лампы, лабораторное оборудование, аппараты ИВЛ», — отметил Джеломанов на видео, размещенном в официальном telegram-канале ДНР. Врач подчеркнул, что часть медперсонала решила эвакуироваться, однако благодаря этой помощи больница имеет возможность оказывать медпомощь круглосуточно. При этом врачи принимают и мирных жителей, и военнослужащих. В середине июня губернатор Алексей Текслер подписал соглашение о помощи городам ДНР со стороны Челябинской области. Помимо восстановления городов Ясиноватая и Волноваха, из региона туда регулярно направляются гуманитарные грузы.

В подшефном городе Ясиноватой (ДНР) медики поблагодарили Челябинск за помощь. Об этом заявил в соцсетях главврач Ясиноватской центральной горбольницы Сергей Джеломанов. «Челябинск оказывает большую и значимую помощь. Это прежде всего автотранспорт, санитарный транспорт, реанимобили. Также медоборудование: операционные столы, осветительные лампы, лабораторное оборудование, аппараты ИВЛ», — отметил Джеломанов на видео, размещенном в официальном telegram-канале ДНР. Врач подчеркнул, что часть медперсонала решила эвакуироваться, однако благодаря этой помощи больница имеет возможность оказывать медпомощь круглосуточно. При этом врачи принимают и мирных жителей, и военнослужащих. В середине июня губернатор Алексей Текслер подписал соглашение о помощи городам ДНР со стороны Челябинской области. Помимо восстановления городов Ясиноватая и Волноваха, из региона туда регулярно направляются гуманитарные грузы.