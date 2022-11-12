12 ноября 2022
11 ноября 2022

Медики Ясиноватой поблагодарили Челябинск за помощь. Видео

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Заведующий отделением сосудистой хирургии клинической больницы РЖД-Медицина Сергей Иванин. Екатеринбург, операция, хирург, хирургическое отделение, иванин сергей
Благодаря помощи медики могут принимать пациентов круглосуточно Фото:
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В подшефном городе Ясиноватой (ДНР) медики поблагодарили Челябинск за помощь. Об этом заявил в соцсетях главврач Ясиноватской центральной горбольницы Сергей Джеломанов.

«Челябинск оказывает большую и значимую помощь. Это прежде всего автотранспорт, санитарный транспорт, реанимобили. Также медоборудование: операционные столы, осветительные лампы, лабораторное оборудование, аппараты ИВЛ», — отметил Джеломанов на видео, размещенном в официальном telegram-канале ДНР.

Врач подчеркнул, что часть медперсонала решила эвакуироваться, однако благодаря этой помощи больница имеет возможность оказывать медпомощь круглосуточно. При этом врачи принимают и мирных жителей, и военнослужащих.

В середине июня губернатор Алексей Текслер подписал соглашение о помощи городам ДНР со стороны Челябинской области. Помимо восстановления городов Ясиноватая и Волноваха, из региона туда регулярно направляются гуманитарные грузы.

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В подшефном городе Ясиноватой (ДНР) медики поблагодарили Челябинск за помощь. Об этом заявил в соцсетях главврач Ясиноватской центральной горбольницы Сергей Джеломанов. «Челябинск оказывает большую и значимую помощь. Это прежде всего автотранспорт, санитарный транспорт, реанимобили. Также медоборудование: операционные столы, осветительные лампы, лабораторное оборудование, аппараты ИВЛ», — отметил Джеломанов на видео, размещенном в официальном telegram-канале ДНР. Врач подчеркнул, что часть медперсонала решила эвакуироваться, однако благодаря этой помощи больница имеет возможность оказывать медпомощь круглосуточно. При этом врачи принимают и мирных жителей, и военнослужащих. В середине июня губернатор Алексей Текслер подписал соглашение о помощи городам ДНР со стороны Челябинской области. Помимо восстановления городов Ясиноватая и Волноваха, из региона туда регулярно направляются гуманитарные грузы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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