В Копейске собирают гуманитарную помощь для инструкторов-волонтеров, находящихся в Чебаркуле. Об этом сообщают в соцсетях.
«У нас на полигоне, в Чебаркуле, есть инструкторы-волонтеры. Это люди, которые с раннего утра и до вечера занимаются подготовкой наших ребят, чтобы сохранить их жизни и здоровье. Они передают им свои знания и навыки, не получая за это зарплату! Это ребята со всей области, 20 человек. От них есть небольшой, но очень важный запрос, и нам нужна ваша помощь», — сказано в группе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск».
Организаторы сбора сообщают о необходимых для инструкторах-волонтерах вещах: куртки или костюмы, свитера теплые, термосы, обувь (берцы, дутыши), сухие завтраки, консервы, лекарства от простуды. Также в паблике указаны адреса для сбора помощи: в Копейске, Челябинске и по области.
Жители Копейска активно собирают помощь для военнослужащих. Так, накануне участники спецоперации получили очередную партию посылок от земляков.
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