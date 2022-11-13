13 ноября 2022
12 ноября 2022
11 ноября 2022

В Копейске собирают гуманитарную помощь для инструкторов-волонтеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, мобилизация, мобилизованные, рсзо град, полигон еланский, реактивная система залпового огня
Инструкторы-волонтеры обучают солдат, не получая за это зарплату Фото:
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В Копейске собирают гуманитарную помощь для инструкторов-волонтеров, находящихся в Чебаркуле. Об этом сообщают в соцсетях.

«У нас на полигоне, в Чебаркуле, есть инструкторы-волонтеры. Это люди, которые с раннего утра и до вечера занимаются подготовкой наших ребят, чтобы сохранить их жизни и здоровье. Они передают им свои знания и навыки, не получая за это зарплату! Это ребята со всей области, 20 человек. От них есть небольшой, но очень важный запрос, и нам нужна ваша помощь», — сказано в группе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск».

Организаторы сбора сообщают о необходимых для инструкторах-волонтерах вещах: куртки или костюмы, свитера теплые, термосы, обувь (берцы, дутыши), сухие завтраки, консервы, лекарства от простуды. Также в паблике указаны адреса для сбора помощи: в Копейске, Челябинске и по области.

Жители Копейска активно собирают помощь для военнослужащих. Так, накануне участники спецоперации получили очередную партию посылок от земляков.

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В Копейске собирают гуманитарную помощь для инструкторов-волонтеров, находящихся в Чебаркуле. Об этом сообщают в соцсетях. «У нас на полигоне, в Чебаркуле, есть инструкторы-волонтеры. Это люди, которые с раннего утра и до вечера занимаются подготовкой наших ребят, чтобы сохранить их жизни и здоровье. Они передают им свои знания и навыки, не получая за это зарплату! Это ребята со всей области, 20 человек. От них есть небольшой, но очень важный запрос, и нам нужна ваша помощь», — сказано в группе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск». Организаторы сбора сообщают о необходимых для инструкторах-волонтерах вещах: куртки или костюмы, свитера теплые, термосы, обувь (берцы, дутыши), сухие завтраки, консервы, лекарства от простуды. Также в паблике указаны адреса для сбора помощи: в Копейске, Челябинске и по области. Жители Копейска активно собирают помощь для военнослужащих. Так, накануне участники спецоперации получили очередную партию посылок от земляков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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