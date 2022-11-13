В Копейске собирают гуманитарную помощь для инструкторов-волонтеров

14 ноября 2022 в 07:49 Размер текста - 17 +

Инструкторы-волонтеры обучают солдат, не получая за это зарплату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Копейске собирают гуманитарную помощь для инструкторов-волонтеров, находящихся в Чебаркуле. Об этом сообщают в соцсетях. «У нас на полигоне, в Чебаркуле, есть инструкторы-волонтеры. Это люди, которые с раннего утра и до вечера занимаются подготовкой наших ребят, чтобы сохранить их жизни и здоровье. Они передают им свои знания и навыки, не получая за это зарплату! Это ребята со всей области, 20 человек. От них есть небольшой, но очень важный запрос, и нам нужна ваша помощь», — сказано в группе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск». Организаторы сбора сообщают о необходимых для инструкторах-волонтерах вещах: куртки или костюмы, свитера теплые, термосы, обувь (берцы, дутыши), сухие завтраки, консервы, лекарства от простуды. Также в паблике указаны адреса для сбора помощи: в Копейске, Челябинске и по области. Жители Копейска активно собирают помощь для военнослужащих. Так, накануне участники спецоперации получили очередную партию посылок от земляков.

В Копейске собирают гуманитарную помощь для инструкторов-волонтеров, находящихся в Чебаркуле. Об этом сообщают в соцсетях. «У нас на полигоне, в Чебаркуле, есть инструкторы-волонтеры. Это люди, которые с раннего утра и до вечера занимаются подготовкой наших ребят, чтобы сохранить их жизни и здоровье. Они передают им свои знания и навыки, не получая за это зарплату! Это ребята со всей области, 20 человек. От них есть небольшой, но очень важный запрос, и нам нужна ваша помощь», — сказано в группе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск». Организаторы сбора сообщают о необходимых для инструкторах-волонтерах вещах: куртки или костюмы, свитера теплые, термосы, обувь (берцы, дутыши), сухие завтраки, консервы, лекарства от простуды. Также в паблике указаны адреса для сбора помощи: в Копейске, Челябинске и по области. Жители Копейска активно собирают помощь для военнослужащих. Так, накануне участники спецоперации получили очередную партию посылок от земляков.