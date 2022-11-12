12 ноября 2022
11 ноября 2022

Военнослужащие из Копейска поблагодарили земляков за посылки на фронт

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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, снаряд, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, снаряжение, экипировка, спальный мешок, мобилизация
Сбор был организован жителями Копейска в соцсетях Фото:
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Военнослужащие из Копейска поблагодарили земляков за гуманитарную помощь, доставленную в зону СВО. Об этом организаторы сбора написали в соцсетях.

«Всем спасибо, вы очень помогли. Честно признаться мы думали что с тыла до нас никому нет дела. Все что мы получили, разлетелось в миг. Например: мужчина 50 лет спал на голом полу без спальника, сейчас он у него есть. Теплые носки, бритвы, все это расходный материал, который изнашивается очень быстро поэтому тут очень необходимо. Теплая одежда на вес золота! Компактная газовая плитка с баллонами — то что надо! Записки от детей, прочитали каждую. Как же они все понимают!» — приводит слова военнослужащего-копейчанина группа «Копейск (В)Теме» соцсети ВКонтакте.

Копейчане, принимающие участие в СВО, отметили, что чувствуют огромную поддержку тыла, это заставляет их не опускать руки. Военнослужащие пообещали вернуться с победой. Организаторы сбора отметили, что помощь, отправленная в середине октября дошла «за ленту» только 9 ноября. Сбор был организован силами групп Копейск (В)Теме и Подслушано Копейск.

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Военнослужащие из Копейска поблагодарили земляков за гуманитарную помощь, доставленную в зону СВО. Об этом организаторы сбора написали в соцсетях. «Всем спасибо, вы очень помогли. Честно признаться мы думали что с тыла до нас никому нет дела. Все что мы получили, разлетелось в миг. Например: мужчина 50 лет спал на голом полу без спальника, сейчас он у него есть. Теплые носки, бритвы, все это расходный материал, который изнашивается очень быстро поэтому тут очень необходимо. Теплая одежда на вес золота! Компактная газовая плитка с баллонами — то что надо! Записки от детей, прочитали каждую. Как же они все понимают!» — приводит слова военнослужащего-копейчанина группа «Копейск (В)Теме» соцсети ВКонтакте. Копейчане, принимающие участие в СВО, отметили, что чувствуют огромную поддержку тыла, это заставляет их не опускать руки. Военнослужащие пообещали вернуться с победой. Организаторы сбора отметили, что помощь, отправленная в середине октября дошла «за ленту» только 9 ноября. Сбор был организован силами групп Копейск (В)Теме и Подслушано Копейск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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