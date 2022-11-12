Военнослужащие из Копейска поблагодарили земляков за посылки на фронт

13 ноября 2022 в 23:12 Размер текста - 17 +

Сбор был организован жителями Копейска в соцсетях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из Копейска поблагодарили земляков за гуманитарную помощь, доставленную в зону СВО. Об этом организаторы сбора написали в соцсетях. «Всем спасибо, вы очень помогли. Честно признаться мы думали что с тыла до нас никому нет дела. Все что мы получили, разлетелось в миг. Например: мужчина 50 лет спал на голом полу без спальника, сейчас он у него есть. Теплые носки, бритвы, все это расходный материал, который изнашивается очень быстро поэтому тут очень необходимо. Теплая одежда на вес золота! Компактная газовая плитка с баллонами — то что надо! Записки от детей, прочитали каждую. Как же они все понимают!» — приводит слова военнослужащего-копейчанина группа «Копейск (В)Теме» соцсети ВКонтакте. Копейчане, принимающие участие в СВО, отметили, что чувствуют огромную поддержку тыла, это заставляет их не опускать руки. Военнослужащие пообещали вернуться с победой. Организаторы сбора отметили, что помощь, отправленная в середине октября дошла «за ленту» только 9 ноября. Сбор был организован силами групп Копейск (В)Теме и Подслушано Копейск.

Военнослужащие из Копейска поблагодарили земляков за гуманитарную помощь, доставленную в зону СВО. Об этом организаторы сбора написали в соцсетях. «Всем спасибо, вы очень помогли. Честно признаться мы думали что с тыла до нас никому нет дела. Все что мы получили, разлетелось в миг. Например: мужчина 50 лет спал на голом полу без спальника, сейчас он у него есть. Теплые носки, бритвы, все это расходный материал, который изнашивается очень быстро поэтому тут очень необходимо. Теплая одежда на вес золота! Компактная газовая плитка с баллонами — то что надо! Записки от детей, прочитали каждую. Как же они все понимают!» — приводит слова военнослужащего-копейчанина группа «Копейск (В)Теме» соцсети ВКонтакте. Копейчане, принимающие участие в СВО, отметили, что чувствуют огромную поддержку тыла, это заставляет их не опускать руки. Военнослужащие пообещали вернуться с победой. Организаторы сбора отметили, что помощь, отправленная в середине октября дошла «за ленту» только 9 ноября. Сбор был организован силами групп Копейск (В)Теме и Подслушано Копейск.