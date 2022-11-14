Челябинцы перестали покупать сувениры для новогодних подарков

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Новогодние подарки. Тюмень, подарки, сувениры, новогодние витрины, новый год, елочные игрушки, новогодние подарки
Шары возглавили топ популярных у челябинцев игрушек на елку Фото:

Сувениры вошли в антирейтинг новогодних подарков, которые перестали быть популярны среди жителей Челябинска. Как URA.RU сообщили в пресс-службе торговой сети «Ашан», также не пользуются спросом книги для детей, искусственные растения и семейные игры.

«В общий топ продаж входят искусственные ели, украшения для них, гирлянды, подарочные шоколадные конфеты и другие сладости. Самые непопулярные позиции: сувениры, книги для детей, искусственные растения и семейные игры», — отметили URA.RU в «Ашане».

Полные данные есть по итогам предновогоднего периода 2021 года. Однако и в 2022 году тенденции сохранились. Украшения для елок в сегменте праздничной атрибутики заняли лидирующую строку. Следом по популярности идут календари, различные фигурки, подарочные конфеты и другие сладости. В прошлом году в рейтинге востребованных товаров также находилось печенье.

Из елок челябинцы выбирают искусственные, считая их более долговечными. Среди представленных в торговой сети елей высотой от 25 до 240 см каждый десятый приобретает дерево в 180 см длины.

Среди елочных украшений самыми покупаемыми являются шары — пластиковые и стеклянные. Игрушки приобретают в наборах и поштучно. Чуть ниже, но также высокий, интерес челябинцы проявляют к подвескам в форме снежинки, колокольчика и шишки.

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Сувениры вошли в антирейтинг новогодних подарков, которые перестали быть популярны среди жителей Челябинска. Как URA.RU сообщили в пресс-службе торговой сети «Ашан», также не пользуются спросом книги для детей, искусственные растения и семейные игры. «В общий топ продаж входят искусственные ели, украшения для них, гирлянды, подарочные шоколадные конфеты и другие сладости. Самые непопулярные позиции: сувениры, книги для детей, искусственные растения и семейные игры», — отметили URA.RU в «Ашане». Полные данные есть по итогам предновогоднего периода 2021 года. Однако и в 2022 году тенденции сохранились. Украшения для елок в сегменте праздничной атрибутики заняли лидирующую строку. Следом по популярности идут календари, различные фигурки, подарочные конфеты и другие сладости. В прошлом году в рейтинге востребованных товаров также находилось печенье. Из елок челябинцы выбирают искусственные, считая их более долговечными. Среди представленных в торговой сети елей высотой от 25 до 240 см каждый десятый приобретает дерево в 180 см длины. Среди елочных украшений самыми покупаемыми являются шары — пластиковые и стеклянные. Игрушки приобретают в наборах и поштучно. Чуть ниже, но также высокий, интерес челябинцы проявляют к подвескам в форме снежинки, колокольчика и шишки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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