Челябинцы перестали покупать сувениры для новогодних подарков

Шары возглавили топ популярных у челябинцев игрушек на елку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сувениры вошли в антирейтинг новогодних подарков, которые перестали быть популярны среди жителей Челябинска. Как URA.RU сообщили в пресс-службе торговой сети «Ашан», также не пользуются спросом книги для детей, искусственные растения и семейные игры.

«В общий топ продаж входят искусственные ели, украшения для них, гирлянды, подарочные шоколадные конфеты и другие сладости. Самые непопулярные позиции: сувениры, книги для детей, искусственные растения и семейные игры», — отметили URA.RU в «Ашане».

Полные данные есть по итогам предновогоднего периода 2021 года. Однако и в 2022 году тенденции сохранились. Украшения для елок в сегменте праздничной атрибутики заняли лидирующую строку. Следом по популярности идут календари, различные фигурки, подарочные конфеты и другие сладости. В прошлом году в рейтинге востребованных товаров также находилось печенье.

Из елок челябинцы выбирают искусственные, считая их более долговечными. Среди представленных в торговой сети елей высотой от 25 до 240 см каждый десятый приобретает дерево в 180 см длины.

Среди елочных украшений самыми покупаемыми являются шары — пластиковые и стеклянные. Игрушки приобретают в наборах и поштучно. Чуть ниже, но также высокий, интерес челябинцы проявляют к подвескам в форме снежинки, колокольчика и шишки.