В Польше восстановили работу нефтепровода «Дружба»

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Оператор PERN сообщил о возобновлении работы трубопровода «Дружба» Фото:

Работоспособность ранее поврежденного трубопровода «Дружба» полностью восстановлена. Об этом сообщила пресс-служба польского нефтегазового концерна PERN.

«Технические службы PERN полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода, по которому сырая нефть поставляется клиентам компании в Германии. В настоящее время поставки осуществляются по обоим трубопроводам Западного участка», — говорится в сообщении на сайте компании.

Утечка на одной из ниток нефтепровода «Дружба» была обнаружена вечером 11 октября. Повреждение было зафиксировано на участке маршрута, по которому сырая нефть попадает в Германию, уточняет RT.

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Работоспособность ранее поврежденного трубопровода «Дружба» полностью восстановлена. Об этом сообщила пресс-служба польского нефтегазового концерна PERN. «Технические службы PERN полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода, по которому сырая нефть поставляется клиентам компании в Германии. В настоящее время поставки осуществляются по обоим трубопроводам Западного участка», — говорится в сообщении на сайте компании. Утечка на одной из ниток нефтепровода «Дружба» была обнаружена вечером 11 октября. Повреждение было зафиксировано на участке маршрута, по которому сырая нефть попадает в Германию, уточняет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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