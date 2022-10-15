В Польше восстановили работу нефтепровода «Дружба»

Оператор PERN сообщил о возобновлении работы трубопровода «Дружба»
Работоспособность ранее поврежденного трубопровода «Дружба» полностью восстановлена. Об этом сообщила пресс-служба польского нефтегазового концерна PERN.
«Технические службы PERN полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода, по которому сырая нефть поставляется клиентам компании в Германии. В настоящее время поставки осуществляются по обоим трубопроводам Западного участка», — говорится в сообщении на сайте компании.
Утечка на одной из ниток нефтепровода «Дружба» была обнаружена вечером 11 октября. Повреждение было зафиксировано на участке маршрута, по которому сырая нефть попадает в Германию, уточняет RT.
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