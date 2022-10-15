В Польше восстановили работу нефтепровода «Дружба»

15 октября 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Оператор PERN сообщил о возобновлении работы трубопровода «Дружба» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Работоспособность ранее поврежденного трубопровода «Дружба» полностью восстановлена. Об этом сообщила пресс-служба польского нефтегазового концерна PERN. «Технические службы PERN полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода, по которому сырая нефть поставляется клиентам компании в Германии. В настоящее время поставки осуществляются по обоим трубопроводам Западного участка», — говорится в сообщении на сайте компании. Утечка на одной из ниток нефтепровода «Дружба» была обнаружена вечером 11 октября. Повреждение было зафиксировано на участке маршрута, по которому сырая нефть попадает в Германию, уточняет RT.

Работоспособность ранее поврежденного трубопровода «Дружба» полностью восстановлена. Об этом сообщила пресс-служба польского нефтегазового концерна PERN. «Технические службы PERN полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода, по которому сырая нефть поставляется клиентам компании в Германии. В настоящее время поставки осуществляются по обоим трубопроводам Западного участка», — говорится в сообщении на сайте компании. Утечка на одной из ниток нефтепровода «Дружба» была обнаружена вечером 11 октября. Повреждение было зафиксировано на участке маршрута, по которому сырая нефть попадает в Германию, уточняет RT.