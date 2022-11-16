Промышленник рассказал, как экспорт свердловской продукции помогает победе в СВО

Вице-президент ГК «Промэлектроника»: экспорт свердловской продукции помогает победе в СВО

Экспорт продукции помогает развитию отечественных компаний, а развитие компаний ведет к развитию страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские компании, экспортирующие продукцию на Запад, помогают стране выиграть в специальной военной операции, так как «отнимают деньги супостата». С таким заявлением на форуме «Города России» выступил вице-президент группы компаний «Промэлектроника» Вадим Ляной.

«В нашей отрасли идет третья волна импортозамещения, так как негативное отношение к развитию российских предприятий мы почувствовали еще несколько лет назад, поэтому стали разрабатывать отечественные аналоги основных импортных комплектующих. Холодок был давно, а спецоперация сорвала маски. Экспорт российской продукции зарубежным компаниям помогает отнимать деньги супостата (западных компаний — прим. ред.)», — поделился Ляной.

Финансировать свое развитие могут только те компании, которые зарабатывают деньги. А развитие российских компаний — это развитие страны. Ляной приводит в пример ситуацию с микроэлектроникой, дефицит которой возник в стране, так как она поставлялась из-за рубежа. На большинстве компьютеров основные микросхемы стоят на платах, разработанных корпорациями со штаб-квартирами в Калифорнии.

«Я изучал этот вопрос, это действительно так. Вся интеллектуальная собственность и технологические наработки сделаны за счет огромного финансирования в США именно благодаря тому, что доллар главенствовал много лет. Надеюсь, через какое-то время эта монополия будет разрушена», — добавил собеседник агентства.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина, — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Из-за спецоперации страны Запада ввели санкции против России.