Пермячка отсудила компенсацию морального вреда у виновника ДТП

19 ноября 2022 в 06:02 Размер текста - 17 +

Истец заявила, что из-за полученных травм ей будет трудно родить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кудымкара (Пермский край) обратилась в суд требованием взыскать с виновника ДТП один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом говорится в материалах о деле на сайте Кудымкарского городского суда. «Истец обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда, причиненного ДТП. Ответчик, двигаясь на автомобиле в направлении г. Кудымкара выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем, пассажиром которого была истец. В результате ДТП женщина получила переломы костей таза и позвонков. После выписки из больницы пострадавшая была вынуждена провести три месяца дома из-за соблюдения строгого постельного режима. Истец просит взыскать с ответчика один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда», — говорится в документе. Также женщина утверждала, что полученные переломы в будущем осложнят роды, но доказательств этому не предоставила. Суд решил частично удовлетворить исковые требования и потребовал взыскать с ответчика 400 тысяч рублей. Позже ответчик направил апелляционную жалобу, чтобы отменить решение суда о выплате компенсации морального вреда, но определение судьи осталось неизменным. Ранее URA.RU писало, что житель Лысьвы хотел взыскать с Лысьвенского металлургического завода три миллиона рублей из-за полученной травмы. В один из рабочих дней его левую руку затянуло в станок, что привело к третьей группе инвалидности. Суд частично удовлетворил исковые требования, потребовав взыскать с завода 400 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кудымкара (Пермский край) обратилась в суд требованием взыскать с виновника ДТП один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом говорится в материалах о деле на сайте Кудымкарского городского суда. «Истец обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда, причиненного ДТП. Ответчик, двигаясь на автомобиле в направлении г. Кудымкара выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем, пассажиром которого была истец. В результате ДТП женщина получила переломы костей таза и позвонков. После выписки из больницы пострадавшая была вынуждена провести три месяца дома из-за соблюдения строгого постельного режима. Истец просит взыскать с ответчика один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда», — говорится в документе. Также женщина утверждала, что полученные переломы в будущем осложнят роды, но доказательств этому не предоставила. Суд решил частично удовлетворить исковые требования и потребовал взыскать с ответчика 400 тысяч рублей. Позже ответчик направил апелляционную жалобу, чтобы отменить решение суда о выплате компенсации морального вреда, но определение судьи осталось неизменным. Ранее URA.RU писало, что житель Лысьвы хотел взыскать с Лысьвенского металлургического завода три миллиона рублей из-за полученной травмы. В один из рабочих дней его левую руку затянуло в станок, что привело к третьей группе инвалидности. Суд частично удовлетворил исковые требования, потребовав взыскать с завода 400 тысяч рублей.