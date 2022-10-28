28 октября 2022
27 октября 2022

Пермяк хотел взыскать 3 миллиона рублей за травму, полученную на заводе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уральский турбинный завод. Екатеринбург, утз, уральский турбинный завод
Завод выплатит мужчине 400 тысяч рублей Фото:

Житель Лысьвы, получивший травму при работе на Лысьвенском металлургическом заводе, обратился в суд с иском о взыскании трех миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом говорится в материалах дела.

«Мужчина работал на Лысьвенском металлургическом заводе. В один из рабочих дней с ним произошел несчастный случай, при котором его левую руку затянуло между обводным роликом и полосой в агрегате оцинкования и полимерных покрытий. При полученных травмах работнику установили 3 группу инвалидности и степень утраты работоспособности составила 60%», — написано в документе.

Из-за полученной травмы мужчина испытывает неудобства при вождении автомобиля, не может вести домашнее хозяйство и полноценно ухаживать за собой. С учетом утраты кисти левой руки и количества проведенных операций, он просит суд взыскать с завода три миллиона рублей. Суд решил удовлетворить требования, но постановил взыскать компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что у бывшего сотрудника Пермского порохового завода после взрыва срослись пальцы на руке. Он отсудил у завода 2 миллиона рублей.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Житель Лысьвы, получивший травму при работе на Лысьвенском металлургическом заводе, обратился в суд с иском о взыскании трех миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом говорится в материалах дела. «Мужчина работал на Лысьвенском металлургическом заводе. В один из рабочих дней с ним произошел несчастный случай, при котором его левую руку затянуло между обводным роликом и полосой в агрегате оцинкования и полимерных покрытий. При полученных травмах работнику установили 3 группу инвалидности и степень утраты работоспособности составила 60%», — написано в документе. Из-за полученной травмы мужчина испытывает неудобства при вождении автомобиля, не может вести домашнее хозяйство и полноценно ухаживать за собой. С учетом утраты кисти левой руки и количества проведенных операций, он просит суд взыскать с завода три миллиона рублей. Суд решил удовлетворить требования, но постановил взыскать компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что у бывшего сотрудника Пермского порохового завода после взрыва срослись пальцы на руке. Он отсудил у завода 2 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...