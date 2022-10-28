Пермяк хотел взыскать 3 миллиона рублей за травму, полученную на заводе

29 октября 2022 в 05:40 Размер текста - 17 +

Завод выплатит мужчине 400 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Лысьвы, получивший травму при работе на Лысьвенском металлургическом заводе, обратился в суд с иском о взыскании трех миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом говорится в материалах дела. «Мужчина работал на Лысьвенском металлургическом заводе. В один из рабочих дней с ним произошел несчастный случай, при котором его левую руку затянуло между обводным роликом и полосой в агрегате оцинкования и полимерных покрытий. При полученных травмах работнику установили 3 группу инвалидности и степень утраты работоспособности составила 60%», — написано в документе. Из-за полученной травмы мужчина испытывает неудобства при вождении автомобиля, не может вести домашнее хозяйство и полноценно ухаживать за собой. С учетом утраты кисти левой руки и количества проведенных операций, он просит суд взыскать с завода три миллиона рублей. Суд решил удовлетворить требования, но постановил взыскать компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что у бывшего сотрудника Пермского порохового завода после взрыва срослись пальцы на руке. Он отсудил у завода 2 миллиона рублей.

Житель Лысьвы, получивший травму при работе на Лысьвенском металлургическом заводе, обратился в суд с иском о взыскании трех миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом говорится в материалах дела. «Мужчина работал на Лысьвенском металлургическом заводе. В один из рабочих дней с ним произошел несчастный случай, при котором его левую руку затянуло между обводным роликом и полосой в агрегате оцинкования и полимерных покрытий. При полученных травмах работнику установили 3 группу инвалидности и степень утраты работоспособности составила 60%», — написано в документе. Из-за полученной травмы мужчина испытывает неудобства при вождении автомобиля, не может вести домашнее хозяйство и полноценно ухаживать за собой. С учетом утраты кисти левой руки и количества проведенных операций, он просит суд взыскать с завода три миллиона рублей. Суд решил удовлетворить требования, но постановил взыскать компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что у бывшего сотрудника Пермского порохового завода после взрыва срослись пальцы на руке. Он отсудил у завода 2 миллиона рублей.