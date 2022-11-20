Мэрия Челябинска снизила цену на недострой «Ленты»

Начальная цена аукциона за недостроенный объект составляет 36 млн 229 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэрия Челябинска вновь выставила на торги недострой торговой сети «Лента» на улице Черкасской вблизи ТК «КС» и существенно снизила на этот объект цену. С 21 ноября начался прием заявок на участие в аукционе.

«Начальная цена аукциона составляет 36 млн 229 тыс. рублей. Объект незавершенного строительства расположен в границах земельного участка площадью 54 тыс. 397 кв. метров, город Челябинск, район Курчатовский, ул. Черкасская. Дата начала приема заявок на участие в аукционе с 21.11.2022 до 13.01.2023 до 21:59 по московскому времени», — говорится на сайте мэрии.

Степень готовности объекта составляет 17%. Стартовая цена объекта на первых торгах составляла 63 млн 500 тысяч рублей. Затем стоимость лота снизили до 47 млн 48 тысяч рублей. Сейчас цена объекта упала почти в два раза от первоначальной стоимости.

Недострой у федерального ритейлера был изъят по решению суда в 2019 году. Суд встал на сторону мэрии, поскольку договор аренды земельного участка заключался сторонами на три года. На дату окончания срока строительства объект так и не был построен, а сам арендатор потерял интерес к этой недвижимости.