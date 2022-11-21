21 ноября 2022

Косово выполнило просьбу США по конфликту с Сербией

Премьер-министр Косово Курти: государство отсрочило штрафы за сербские автомобильные номера по просьбе США
© Служба новостей «URA.RU»
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День независимости США в Хаятте. Екатеринбург, американский флаг, сша
Посол США в Косово Овеньер попросил местные власти об отсрочке штрафов за сербские номера Фото:
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Обострение конфликта Сербии и Косово

Косово отсрочило штрафы водителям за отказ сдать старые автомобильные номерные знаки, выданные Сербией, по просьбе США. Об этом сообщил премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Албин Курти.

«Я благодарю посла [США в Косово Джеффа] Овеньера за его приверженность и участие. Я принимаю его просьбу об отсрочке на 48 часов наложения штрафов за незаконные автомобильные номера „КМ“ (и другие)», — написал Курти в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он выразил свою готовность работать с США и Евросоюзом в течение двух следующих дней для достижения оптимального решения по этому вопросу.

Ситуация вокруг Косово обострилась в августе. Непризнанное государство тогда попыталось ограничить въезд на свою территорию гражданам с сербскими паспортами. Полиция Косово сообщала о выстрелах в свою сторону и стягивала броневики. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация в Косово находится «на грани столкновений».

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Косово отсрочило штрафы водителям за отказ сдать старые автомобильные номерные знаки, выданные Сербией, по просьбе США. Об этом сообщил премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Албин Курти. «Я благодарю посла [США в Косово Джеффа] Овеньера за его приверженность и участие. Я принимаю его просьбу об отсрочке на 48 часов наложения штрафов за незаконные автомобильные номера „КМ“ (и другие)», — написал Курти в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он выразил свою готовность работать с США и Евросоюзом в течение двух следующих дней для достижения оптимального решения по этому вопросу. Ситуация вокруг Косово обострилась в августе. Непризнанное государство тогда попыталось ограничить въезд на свою территорию гражданам с сербскими паспортами. Полиция Косово сообщала о выстрелах в свою сторону и стягивала броневики. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация в Косово находится «на грани столкновений».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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