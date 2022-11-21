Косово выполнило просьбу США по конфликту с Сербией

Премьер-министр Косово Курти: государство отсрочило штрафы за сербские автомобильные номера по просьбе США

22 ноября 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

Посол США в Косово Овеньер попросил местные власти об отсрочке штрафов за сербские номера Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово Косово отсрочило штрафы водителям за отказ сдать старые автомобильные номерные знаки, выданные Сербией, по просьбе США. Об этом сообщил премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Албин Курти. «Я благодарю посла [США в Косово Джеффа] Овеньера за его приверженность и участие. Я принимаю его просьбу об отсрочке на 48 часов наложения штрафов за незаконные автомобильные номера „КМ“ (и другие)», — написал Курти в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он выразил свою готовность работать с США и Евросоюзом в течение двух следующих дней для достижения оптимального решения по этому вопросу. Ситуация вокруг Косово обострилась в августе. Непризнанное государство тогда попыталось ограничить въезд на свою территорию гражданам с сербскими паспортами. Полиция Косово сообщала о выстрелах в свою сторону и стягивала броневики. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация в Косово находится «на грани столкновений».

Косово отсрочило штрафы водителям за отказ сдать старые автомобильные номерные знаки, выданные Сербией, по просьбе США. Об этом сообщил премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Албин Курти. «Я благодарю посла [США в Косово Джеффа] Овеньера за его приверженность и участие. Я принимаю его просьбу об отсрочке на 48 часов наложения штрафов за незаконные автомобильные номера „КМ“ (и другие)», — написал Курти в Twitter (заблокирован на территории РФ). Он выразил свою готовность работать с США и Евросоюзом в течение двух следующих дней для достижения оптимального решения по этому вопросу. Ситуация вокруг Косово обострилась в августе. Непризнанное государство тогда попыталось ограничить въезд на свою территорию гражданам с сербскими паспортами. Полиция Косово сообщала о выстрелах в свою сторону и стягивала броневики. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация в Косово находится «на грани столкновений».