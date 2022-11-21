Родственники пермских депутатов получили новые посты во власти

Родственники пермских депутатов перешли из молпарламента края в молпарламент города

Не все члены молпарламента относятся к своей должности серьезно Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Родственники депутатов пермского заксобрания, которых после замечания полпредства, исключили из состава молодежного парламента региона, были устроены в аналогичную структуру города Перми. Соответствующий документ опубликован на сайте городской думы. Статус городских младопарламентариев получили сестра руководителя фракции КПРФ в заксобрании Анны Барановой Мария Баранова и дочь депутата от «Единой России» Александра Буторина Диана Буторина.

«Включить Буторину Диану Александровну, Баранову Марию Михайловну в состав молодежного парламента города Перми на 2022—2023 годы», — говорится в поправках о составе Молодежного парламента города Перми, Мария Баранова также является помощницей вице-спикера Ксении Айтаковой.

Источник, близкий к гордуме сообщил корреспонденту URA.RU, что по инициативе партии «Единая Россия» всем региональным депутатам настойчиво рекомендовали не отправлять в молодежное представительство своих близких родственников. Однако муниципалитетам таких рекомендаций не давали. Так в молодежном парламенте Перми оказалось несколько детей действующих депутатов разных уровней. Это сын депутата гордумы Перми, Тимофея Чащихина Матвей Чащихин, сын депутата гордумы Сергея Стенно Иван Садовников-Стенно, дочь депутата гордумы Эдуарда Мирзамухаметова Виктория Мирзамухаметова.

«А куда их еще отправлять? Из молпарламента Заксобрания их выгнали, пришлось пристраивать детей. При этом некоторые ребята действительно работают — ведут активную деятельность, проводят уроки в школах, увлекаются политикой. А другие — даже на заседания не приходят», — добавил источник.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские депутаты устроили своих родственников во власть. Но позже, после замечания из полпредства, заменили их. В составе молодежного парламента Пермского края остается сын депутата Вагаршака Сарксяна Евгений Сарксян.